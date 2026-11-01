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Savet Centralne banke Crne Gore (CBCG) doneo je odluku o oduzimanju odobrenja za pružanje platnih usluga platnoj instituciji Alta Pay Group iz Podgorice, nakon što je utvrđeno da više ne ispunjava zakonom propisane uslove za obavljanje te delatnosti, saopštila je večeras CBCG.

U saopštenju objavljenom na Fejsbuku navodi se da je odluka doneta u skladu sa crnogorskim Zakonom o platnom prometu, na osnovu sveobuhvatne procene ispunjenosti regulatornih zahteva, uključujući kriterijume koji se odnose na podobnost kvalifikovanog imaoca udela i obezbeđivanje stabilnog, sigurnog i zakonitog poslovanja platne institucije.

CBCG je istakla da ova odluka ne predstavlja rizik za finansijsku stabilnost Crne Gore niti utiče na redovno funkcionisanje platnog sistema.

Kako je navedeno, Alta Pay Group nije banka, ne prima depozite građana i privrede i nema uticaj na stabilnost finansijskog sistema Crne Gore.

Centralna banka Crne Gore je, kako se ističe, blagovremeno preduzela sve aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se, u svetlu aktuelnih događaja, obezbedilo uredno izvršavanje obaveza te platne institucije i zaštitili interesi korisnika.

Ranije danas, makedonska Narodna banka uvela je privremenu upravu nad Alta bankom A.D. Bitolj i komitentima ove banke ograničila podizanje na najviše 10.000 denara ili oko 160 evra nedeljno.

Mera je uvedena, prenosi makedonski Plus info, pošto je samo u subotu iz ove banke podignuto oko dva miliona evra.

Narodna banka Srbije oduzela je 30. oktobra dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd i upravljanje njome prenela na Agenciju za osiguranje depozita.

Alta banka je, u subotu, saopštila da je, u skladu sa važećim zakonskim propisima i odlukama nadležnih regulatornih organa, pokrenut stečajni postupak nad tom bankom.