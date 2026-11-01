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Makedonska Narodna banka uvela je privremenu upravu nad Alta bankom A.D. Bitolj i komitentima ove banke ograničila podizanje na najviše 10.000 denara, ili oko 160 evra nedeljno. Mera je uvedena pošto je samo u subotu iz ove banke podignuto oko dva miliona evra. Skopska centralna banka reagovala je na ovaj način nepuna dva dana pošto je Narodna banka Srbije Alta banci oduzela dozvolu za rad.

"Uvođenje privremene uprave podrazumeva da će upravljanje nad imovinom ove banke preuzeti lica koja imenuje Narodna banka", rekao je guverner makedonske Narodne banke, Trajko Slaveski.

Slaveski je rekao i da će privremene mere u ovoj banci trajati najviše tri meseca, te da će komitenti za to vreme, karticama koje je izdala Alta banka iz Bitolja, moći da podižu najviše 10.000 denara, ili 160 evra nedeljno.

Šef makedonske centralne banke je, takođe, objasnio da je ova mera preduzeta nakon što je u gotovini ili putem bankarskih transfera sa računa bitoljske Alta banke podignuto oko dva miliona evra.

"Alta banka A.D. Bitolj je likvidna, dobro kapitalizovana i ispunjava supervizorske standarde. Ograničenja su privremena i za cilj imaju zaštitu sredstava banke i interese štediša", rekao je Slaveski.

Naveo je i da Alta banka iz Srbije ima rok u kojem treba da proda akcije koje poseduje u bitoljskoj banci, ali nije naveo o kojem se vremenskom okviru tačno radi.

Narodna banka Srbije oduzela je dozvolu za rad Alta banci i upravljanje njome prenela na Agenciju za osiguranje depozita.

Alta banka je, u subotu, saopštila da je, u skladu sa važećim zakonskim propisima i odlukama nadležnih regulatornih organa, pokrenut stečajni postupak nad tom bankom.