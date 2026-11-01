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Koliko treba da zarađujete da biste udobno živeli u Evropi?

Na to pitanje je dosta teško odgovoriti, ali Euronews Business je pokušao i izračunao koliki je mesečni neto prihod domaćinstva potreban da bi dostigao 150 odsto nacionalnog medijalnog dohotka, što predstavlja donju granicu višeg srednjeg dohodovnog razreda.

Stvar je u tome što je pojam "udobnog života" vrlo subjektivan. Osim toga, nivoi cena znatno se razlikuju među državama, ali i unutar njih. Razlikuje se i broj članova domaćinstva, a sam dohodak ne uzima u obzir imovinu ni vlasništvo nad nekretninama.

Ipak, određeni pokazatelji prihoda mogu dati okvirnu sliku o tome koliko je ljudima potrebno za udoban život, a jedan od njih je ekvivalentni raspoloživi dohodak.

Reč je o pokazatelju koji obuhvata sve novčane prihode članova domaćinstva, uključujući prihode od rada, ulaganja, socijalnih davanja i drugih izvora. Od ukupnog iznosa zatim se oduzimaju porezi i socijalni doprinosi.

Dobijeni iznos deli se brojem članova domaćinstva preračunatim u ekvivalentne odrasle osobe, što znači da nije reč o direktnom individualnom prihodu.

Dohodovni razredi srednje klase

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) definiše srednju klasu kao domaćinstva čiji se ekvivalentni raspoloživi dohodak kreće između 75 i 200 odsto nacionalnog medijalnog dohotka.

OECD ovu grupu deli u tri kategorije: Niži srednji dohodovni razred: od 75 do 100 odsto medijalnog dohotka

Srednji dohodovni razred: od 100 do 150 odsto medijalnog dohotka

Viši srednji dohodovni razred: od 150 do 200 odsto medijalnog dohotka

Ne postoji opšteprihvaćena granica koja određuje koliki udeo nacionalnog medijalnog dohotka domaćinstvo mora da ima da bi živelo udobno.

Ako su nam dostupni samo podaci o prihodima, verovatno možemo pretpostaviti da većina domaćinstava sa prihodima iznad 150 odsto medijalnog dohotka ima dovoljno sredstava za relativno udoban život", rekao je za Euronews Business Sebastijan Kenigs, viši ekonomista OECD-a.

Međutim, drugi stručnjaci upozoravaju da prihod veći od 150 odsto medijalnog dohotka ne garantuje nužno finansijsku sigurnost.

Euronews Business izračunao je koliko iznosi 150 odsto medijalnog dohotka za tri vrste domaćinstava kako bi pokazao koliki je neto prihod potreban za ulazak u viši srednji dohodovni razred.

Koliko je potrebno za udoban život u Evropi?

U 2025. godini medijalni ekvivalentni raspoloživi dohodak u Evropskoj uniji iznosio je 22.939 evra godišnje, odnosno 1.912 evra mesečno.

To znači da je osobi koja živi sama potrebno 2.867 evra mesečno kako bi dostigla 150 odsto medijalnog dohotka.

U 34 evropske zemlje taj iznos kreće se od 603 evra mesečno u Severnoj Makedoniji do čak 6.491 evra u Švajcarskoj.

Unutar Evropske unije raspon je od 1.023 evra u Rumuniji do 6.256 evra u Luksemburgu.

Mesečni neto prihod potreban za dostizanje tog praga premašuje 4.000 evra i u nekoliko drugih evropskih zemalja:

Norveška - 5.240 evra

Austrija - 4.568 evra

Danska - 4.524 evra

Irska - 4.392 evra

Holandija - 4.308 evra

Među četiri najveće ekonomije Evropske unije najviši prag ima Nemačka, gde iznosi 3.611 evra.

Sledi Francuska sa 3.307 evra, što je oko 15 odsto više od proseka EU, dok je Italija nešto ispod evropskog proseka, sa 2.758 evra.

Španija ima najniži prag među ove četiri zemlje, 2.546 evra.

Razlika je značajna: osobi koja živi sama u Nemačkoj potrebno je 1.065 evra mesečno više nego osobi koja živi sama u Španiji.

U Albaniji (723 evra), Turskoj (755 evra), Crnoj Gori (825 evra) i Srbiji (975 evra) taj prag je niži od 1.000 evra mesečno.

Zajedno sa Severnom Makedonijom, svih pet zemalja imaju status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

U 11 država članica EU prag se kreće između 1.000 i 1.900 evra mesečno, uključujući Portugal (1.808 evra), Poljsku (1.799 evra), Grčku (1.463 evra), Bugarsku (1.108 evra) i Mađarsku (1.099 evra).

Prihod nije jedino merilo, važna je i imovina

Kenigs ističe da prihodi otkrivaju samo deo priče.

Nejednakost u bogatstvu, naročito kada je reč o mogućnosti posedovanja sopstvene nekretnine, veliki je problem u mnogim zemljama OECD-a.

- Neki ljudi mogu sasvim dobro da žive i sa niskim prihodima jer imaju sopstveni dom i možda žive u području gde su cene niže - rekao je.

Kaminada je takođe naglasio važnost imovine i štednje.