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Nekada je za proslavu punoletstva bila dovoljna kućna žurka, torta i nekoliko desetina prijatelja. Danas osamnaesti rođendan može da košta nekoliko hiljada evra, dok se za organizaciju svadbe u Srbiji izdvajaju iznosi za koje je nekim porodicama potrebno više godina štednje.

Kada želje premaše mogućnosti, pojavljuje se i pitanje zaduživanja. Koliko zapravo košta jedno veče slavlja i šta se dešava kada se račun plaća narednih nekoliko godina?

Venčanica, svečana sala, bend, fotograf, dekoracija, torta i stotine zvanica. Ono što bi trebalo da bude jedan od najlepših dana u životu sve češće zahteva ozbiljno finansijsko planiranje.

Slična situacija je i sa proslavama punoletstva. Ulazak u svet odraslih više ne mora da podrazumeva samo okupljanje prijatelja i porodice. Sve češće se organizuju velike proslave u restoranima i svečanim salama, uz profesionalnu muziku, fotografe i dekoraciju.

I dok uspomene ostaju za ceo život, troškovi mogu da predstavljaju ozbiljan udar na kućni budžet.

Svadba u Srbiji košta i 25.000 evra

Prema podacima koje je početkom oktobra za Euronews Srbija izneo Boško Bubanja iz Event industrije Srbije, prosečna svadba sa oko 200 gostiju košta između 23.000 i 25.000 evra. Najveći deo novca odlazi na restoran, hranu i piće.

Cena takozvane stolice u 2026. godini najčešće iznosi između 55 i 57 evra, dok u luksuznijim objektima može da dostigne i 150 evra po osobi. To znači da samo restoran za 200 gostiju, uz cenu od 55 evra, košta 11.000 evra.

A tu troškovima nije kraj. Potrebno je platiti muziku, fotografa, snimanje, dekoraciju, venčanicu, odelo, tortu i druge usluge koje čine svadbeno veselje.

Foto: Anatoliy Cherkas/Shutterstock

Prema podacima koje je Bubanja podelio, svadbe su od 2022. do 2026. godine poskupele za oko 60 odsto.

Iako deo troškova mladenci mogu da pokriju novcem koji dobiju na poklon, to nije unapred zagarantovano. Konačna računica zavisi od broja gostiju, njihovih mogućnosti i ukupnog iznosa uloženog u organizaciju.

Punoletstvo postalo ozbiljan finansijski poduhvat

Ni proslave osamnaestih rođendana više nisu mali izdatak. Prema cenama koje je u septembru 2026. objavio specijalizovani portal PartyParty, organizacija punoletstva za 50 gostiju u restoranu ili svečanoj sali može da košta između 1.800 i 4.000 evra.

Najveći deo budžeta odlazi na prostor i hranu, dok se ostatak raspoređuje na muziku, dekoraciju, fotografa, tortu i druge sadržaje.

Cene se značajno razlikuju u zavisnosti od grada, izabranog prostora i dana u nedelji. Prema cenovnicima koje su analizirali specijalizovani portali, među beogradskim prostorima koji javno objavljuju cene za punoletstva početni paketi kreću se od sedam do 55 evra po osobi.

Međutim, najniža cena ne znači nužno i najniži konačni račun. Negde su hrana i piće uključeni u ponudu, dok se na drugim mestima dodatno naplaćuju. Posebno treba obratiti pažnju na troškove muzike, dekoracije i fotografa, jer oni mogu značajno da povećaju prvobitno planirani budžet.

Jedno veče veselja, tri godine otplate

Šta se dešava kada porodica želi proslavu koju ne može da plati iz ušteđevine? Jedna od mogućnosti jeste gotovinski kredit, ali on sa sobom nosi dodatni trošak kamate.

Uzmimo ilustrativan primer porodice koja za organizaciju punoletstva pozajmljuje 3.000 evra, odnosno odgovarajuću dinarsku protivvrednost. Ako bi kredit bio odobren uz fiksnu nominalnu godišnju kamatnu stopu od 10 odsto, sa rokom otplate od 36 meseci, mesečna rata iznosila bi približno 97 evra.

Foto: RINA

Za tri godine porodica bi vratila oko 3.485 evra, od čega bi približno 485 evra predstavljalo kamatu. To znači da bi proslava koja je trajala samo nekoliko sati opterećivala porodični budžet naredne tri godine.

Ova računica je ilustrativna i ne predstavlja ponudu konkretne banke. Stvarni troškovi zavise od kamatne stope, naknada i drugih uslova kredita.

Narodna banka Srbije upozorava da prilikom poređenja bankarskih ponuda treba obratiti pažnju na efektivnu kamatnu stopu, koja obuhvata i dodatne troškove zaduživanja.

Da li je slavlje postalo takmičenje?

Pored rasta cena, na način organizovanja proslava utiču i promenjena očekivanja. Društvene mreže prepune su fotografija raskošno dekorisanih sala, velikih torti, specijalnih efekata i proslava koje podsećaju na luksuzne događaje.

Organizatorka venčanja Ivana Marinković upozorila je u razgovoru za Euronews Srbija da mladenci često dolaze sa idejama inspirisanim fotografijama sa Instagrama i Pinteresta, a zatim shvate da takve želje prevazilaze njihov budžet.

Posebno je ukazala na rizik podizanja kredita zbog jednog dana slavlja, koji se potom otplaćuju godinama.

Upravo tu nastaje pitanje koje prevazilazi same cene: koliko novca je razumno potrošiti na proslavu i gde je granica između želje da se obeleži važan trenutak i finansijskog opterećenja?

Koliko zapravo daju gosti?

Posebna računica prati i one koji na slavlje dolaze kao zvanice.

Prema Bubanjinim rečima, kada stolica na svadbi košta između 55 i 60 evra, često se računa da bi novčani poklon trebalo da iznosi između 100 i 150 evra po osobi.

Za par koji zajedno odlazi na svadbu, to može značiti izdvajanje od 200 do 300 evra, bez troškova garderobe, prevoza i eventualnog smeštaja.

Ipak, reč je o očekivanjima koja postoje u delu društva, a ne o obavezi. Visina poklona zavisi od finansijskih mogućnosti gostiju i njihovog odnosa sa slavljenicima.

Najskuplje je ono što nismo planirali

Finansijski stručnjaci savetuju da se pre bilo kakvog zaduživanja pažljivo proceni mogućnost redovne otplate.

Kod organizacije proslava to znači da bi porodice trebalo unapred da odrede maksimalan budžet, provere šta je uključeno u cenu restorana i ostave rezervu za nepredviđene troškove.

Smanjenje broja zvanica, izbor povoljnijeg termina, jednostavnija dekoracija ili drugačiji muzički program mogu značajno da utiču na konačan račun.

Najvažnije je da trošak bude usklađen sa stvarnim finansijskim mogućnostima, jer dok muzika utihne, gosti odu, a fotografije ostanu kao uspomena, mesečne rate nastavljaju da stižu.

Zato se, pre nego što se za jedno veče izdvoje hiljade evra, vredi zapitati: da li je najlepši poklon porodici raskošno slavlje ili mogućnost da se već narednog jutra probudi bez dugova?