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Mesečni računi za komunalne usluge predstavljaju značajan trošak za mnoga domaćinstva u Beogradu, ali postoje načini da se iznos koji građani plaćaju umanji. Od popusta za redovno izmirivanje obaveza do gradskih subvencija, pojedine pogodnosti mogu da donesu primetnu uštedu tokom godine.

Dobra vest je da prvi korak ne zahteva mnogo vremena: dovoljno je da proverite svoj poslednji račun, datum dospeća i da li ispunjavate uslove za neku od dostupnih pogodnosti.

Jedna od najvažnijih stvari jeste da proverite da li vam je već obračunat popust za redovno plaćanje. Postoje i druge mogućnosti, a evo šta bi trebalo da znate.

Kako da ostvarite popust na račun za Infostan?

JKP „Infostan tehnologije” predviđa popuste za korisnike koji redovno izmiruju svoje obaveze. Prema informacijama objavljenim na zvaničnom sajtu preduzeća, popust može da iznosi pet, šest ili sedam odsto, u zavisnosti od kontinuiteta korišćenja pogodnosti.

To znači da redovno plaćanje nije važno samo zbog izbegavanja kamate i dodatnih troškova, već može da donese i direktno umanjenje računa.

Prema pravilima Infostana:

Popust od 5 odsto namenjen je korisnicima koji ispunjavaju uslove za redovno plaćanje

Popust od 6 odsto obračunava se korisnicima koji popust koriste šest meseci uzastopno

Popust od 7 odsto predviđen je za korisnike koji popust koriste godinu dana u kontinuitetu

Račun može da bude manji i za 50 dinara mesečno

Još jedna mogućnost odnosi se na korisnike koji pređu na elektronsku dostavu računa.

Od septembra 2026. godine, Infostan je objavio mogućnost umanjenja računa za 50 dinara po računu za korisnike koji aktiviraju dostavu putem imejla na portalu e.Sanduče.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Da biste iskoristili ovu pogodnost, potrebno je da se registrujete ili prijavite na portal i izaberete dostavu računa elektronskom poštom.

Važno je obratiti pažnju na rok: prema objavljenom obaveštenju, ako uslugu aktivirate do 15. u mesecu, umanjenje može da važi već za tekući račun. Ako je aktivirate kasnije, primena se pomera na naredni račun.

Na godišnjem nivou, umanjenje od 50 dinara mesečno iznosi 600 dinara.

Portal možete pronaći na adresi e.Sanduče.

Ko ima pravo na veće popuste na Infostan?

Pored pogodnosti za redovne platiše, Grad Beograd obezbeđuje subvencije za određene kategorije građana koji ispunjavaju propisane uslove.

Prema informacijama Infostana, subvencije mogu da iznose od 10 do 30 odsto, u zavisnosti od kategorije korisnika i uslova za ostvarivanje prava.

Među kategorijama koje mogu da budu obuhvaćene nalaze se penzioneri, domaćinstva sa niskim prihodima, određene kategorije ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca, korisnici materijalnog obezbeđenja i određena domaćinstva sa osobama sa invaliditetom ili teškim oboljenjima.

Foto: Shutterstock

Pravo na subvenciju ne ostvaruje se automatski samo na osnovu pripadnosti nekoj od ovih kategorija. Potrebno je proveriti aktuelne kriterijume i postupak prijave kod nadležnih gradskih službi.

Šta ako je račun za Infostan previsok?

Ako vam je ovog meseca stigao znatno veći račun nego inače, nemojte odmah pretpostaviti da je došlo do greške, ali nemojte ni zanemariti razliku.

Prvo uporedite stavke sa prethodnim računom. Obratite pažnju na iznos za vodu, grejanje, održavanje zgrade i druge usluge koje su obuhvaćene objedinjenom naplatom.

Proverite i da li postoji dug iz prethodnog perioda, obračunata kamata ili promena u iznosima pojedinačnih usluga.

Ukoliko smatrate da je obračun pogrešan, možete podneti reklamaciju. Infostan navodi da se reklamacije na sporne iznose mogu podneti u njegovim ekspoziturama, putem pozivnog centra na broj 11011, poštom ili imejlom. Za opravdanost reklamacije konkretne komunalne usluge odgovoran je njen pružalac.

Ako je problem nastao zbog povećane potrošnje vode, na primer, reklamaciju je moguće podneti i nadležnom komunalnom preduzeću.