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Rata stambenog kredita može da dospeva nekoliko dana pre nego što zarada legne na račun, ali banka nije dužna da zbog toga automatski pomeri naplatu. Korisnik može da podnese zahtev za promenu datuma, dok konačna odluka zavisi od ugovora, procedure i poslovne politike banke.

Ako banka prihvati zahtev, obično izrađuje novi plan otplate, a promena se, zavisno od sadržaja postojećeg ugovora, može potvrditi aneksom. Naknada nije jedinstveno propisana: postupak može biti besplatan, ali banka može naplatiti obradu zahteva ili izmenu ugovora ako je taj trošak predviđen njenom tarifom.

Rata stambenog kredita dobija novi datum samo uz saglasnost banke

Datum ili period dospeća nije neformalni dogovor sa službenikom, već deo ugovorenog rasporeda otplate. Važeći Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga propisuje da ugovor sadrži broj rata, pojedinačni iznos rate i period u kojem one dospevaju za naplatu. Korisniku se uz ugovor dostavlja i plan otplate.

Zato korisnik ne može sam da odredi da se obaveza, umesto petog, ubuduće naplaćuje petnaestog dana u mesecu. Banka može da dozvoli izbor nekog od datuma koje njen sistem podržava, ali može i da odbije zahtev.

Stambeni kredit Foto: Shuttershtock

Kod stambenog kredita mogu biti potrebni potpisi svih učesnika u kreditnom odnosu. Pre odlaska u ekspozituru treba proveriti da li zahtev potpisuju i sudužnik ili drugo lice koje je potpisalo osnovni ugovor.

Promena trajnog naloga ne pomera ugovoreni rok

Važno je razlikovati datum dospeća od tehničkog načina naplate. Pomeranje trajnog naloga ili prenos novca nekoliko dana kasnije ne menja dan kada rata stambenog kredita dospeva.

Ako na računu nema dovoljno sredstava, banka može pokušati naplatu ponovo kada novac stigne, ali korisnik ne treba da računa da će se to dogoditi automatski. Način ponovne naplate zavisi od sistema banke, dok obaveza ostaje neizmirena od ugovorenog roka.

Zahtev zato treba podneti pre sledećeg dospeća. Dok banka pisano ne potvrdi promenu i ne dostavi novi plan, važi postojeći datum.

Koliko košta promena datuma naplate

Ne postoji zakonski utvrđena naknada koju sve banke naplaćuju za ovu promenu. Visina troška zavisi od važeće tarife konkretne banke, ugovora i toga da li se promena obrađuje kao administrativni zahtev ili zahteva aneks.

Narodna banka Srbije objašnjava da banke vrste i visinu naknada uređuju ugovorima i tarifama, dok ugovor o kreditu mora da navede troškove koji padaju na teret korisnika.

Korisnik treba da traži pisani odgovor o ukupnom trošku pre potpisivanja. Posebno treba proveriti da li se plaćaju zahtev, aneks i izdavanje izmenjenog plana ili je cela promena besplatna.

Prva rata posle promene može biti drugačija

Pomeranje datuma ne mora da promeni kamatnu stopu niti sve buduće anuitete, ali može da utiče na obračun u prelaznom periodu. Ako se naplata pomera za deset dana, period između dve rate privremeno postaje duži.

Stambeni kredit Foto: Shutterstock

Banka zato može obračunati kamatu za dodatne dane, korigovati prvu narednu obavezu ili rasporediti razliku na način utvrđen novim planom. Ne treba potpisati zahtev samo na osnovu informacije da se "visina rate ne menja“. Potrebno je uporediti stari i novi plan, prvu izmenjenu ratu, ukupan iznos za otplatu i krajnji datum kredita.

Kašnjenje od nekoliko dana nije besplatan poček

Ako rata stambenog kredita dospe pre plate, a na računu nema dovoljno novca, nastaje docnja. NBS navodi da se zatezna kamata obračunava kada klijent nije izmirio obavezu u roku određenom ugovorom.

Kratko kašnjenje fizičkog lica ne prikazuje se odmah kao neurednost u Kreditnom birou. Prema pravilima Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije, docnja se u izveštaju evidentira kada dospela obaveza nije izmirena 60 ili više dana. To, međutim, ne pretvara prvih 59 dana u dozvoljeni rok bez kamate.

Šta treba pitati banku pre podnošenja zahteva

Korisnik treba da zatraži dostupne datume dospeća, cenu postupka, spisak potrebnih potpisa i datum od kojeg promena počinje da važi. Pisani obračun treba da pokaže novu prvu ratu, preostali broj rata, ukupan iznos za otplatu i eventualnu promenu krajnjeg roka.

Ako banka odbije zahtev, najbezbednije je unapred ostaviti iznos jedne rate na računu ili podesiti prenos sa drugog računa nekoliko dana pre dospeća. Kada problem nije samo raspored plate već trajniji pad prihoda, pomeranje datuma nije dovoljno. Tada od banke treba tražiti odgovarajuću olakšicu u otplati.