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Gosti koji već plaćaju naknadu za čišćenje više ne bi trebalo da budu obavezni da peru sudove, uklanjaju posteljinu ili obavljaju druge zadatke koji su obično odgovornost osoblja za čišćenje.

Promene će se primenjivati na sve rezervacije napravljene od 20. novembra. Gosti koji iznajmljuju smeštaj na Airbnb platformi trebalo bi da imaju manje obaveza prilikom napuštanja stana ili kuće za odmor.

Kompanija je odlučila da pooštri pravila za domaćine nakon brojnih žalbi korisnika koji su, uprkos plaćanju naknade za čišćenje, morali da obavljaju razne kućne poslove.

Prema novim smernicama, domaćini će moći da postave sedam standardnih kućnih pravila i dodaju druge razumne zahteve, ali neće im biti dozvoljeno da nameću obaveze gostima koje zahtevaju značajan trud ili vreme.

Šta domaćini više neće smeti da traže?

Airbnb je posebno naveo nekoliko zadataka koje gosti ne bi trebalo da obavljaju ako već plaćaju naknadu za čišćenje.

To uključuje uklanjanje posteljine, pranje i odlaganje sudova i odnošenje smeća na udaljene lokacije van objekta.

Zašto se posuđe ne ispira pre stavljanja u mašinu Foto: Scott Ramsey / Alamy / Profimedia

To su zadaci koje, prema rečima kompanije, treba da obavlja osoblje zaduženo za čišćenje smeštaja. Nova pravila ne znače da gosti mogu da zanemare osnovne obaveze tokom svog boravka. Airbnb i dalje dozvoljava domaćinima da postave razumna pravila za ponašanje i korišćenje imovine.

Međutim, domaćini više neće moći da zahtevaju od gostiju da obavljaju zadatke koji su generalno deo profesionalnog čišćenja pre odlaska.

Nova pravila stupaju na snagu 20. novembra

Promene će se primenjivati na sve rezervacije napravljene 20. novembra ili kasnije, bez obzira na to kada će gost zapravo boraviti u smeštaju.

Airbnb je objasnio za BBC da je odluku doneo nakon što je dobio povratne informacije od korisnika.

"Kućni red pomaže gostima da razumeju šta domaćini očekuju, ali smo od naše zajednice čuli da može biti zbunjujući, preterano zahtevan i težak za praćenje", saopštila je kompanija.

Zato je uveden novi sistem koji bi trebalo da učini pravila jasnijim i spreči neprijatna iznenađenja nakon rezervacije.

Pravila će biti vidljivija gostima

Pored ograničavanja zahteva domaćina, Airbnb menja i način na koji prikazuje kućni red. Sada će biti istaknutiji u oglasima, a gosti će moći da ih vide u podsetnicima za rezervacije.

Cilj je da se gosti obaveste šta se od njih očekuje pre nego što stignu.

Kompanija takođe ograničava mogućnost sklapanja dodatnih sporazuma između domaćina i gostiju.

Takvi sporazumi biće dozvoljeni samo u posebnim okolnostima, kao što je to propisano zakonom ili pravilima udruženja vlasnika kuća.

Postoje izuzeci

Airbnb je ostavio mogućnost da se i dalje traži od gostiju da se pridržavaju dodatnih ograničenja u određenim situacijama.

Na primer, u područjima pogođenim sušom, gde lokalne vlasti ograničavaju potrošnju vode, domaćini mogu zamoliti goste da se kraće tuširaju. Takvi zahtevi moraju biti opravdani specifičnim okolnostima, piše tportal.

Ako domaćin postavi pravilo koje nije u skladu sa smernicama Airbnb-a, sistem će ga označiti kao problematično. Domaćin će imati mogućnost da se žali ako smatra da je njegov zahtev opravdan. Airbnb je takođe naglasio da domaćini neće moći samostalno da izriču kazne za nepoštovanje kućnog reda.