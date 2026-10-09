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Jelena je podelila na društvenim mrežama da traži garsonjeru ili jednosoban stan do 250 evra, ni ne sluteći da će pokrenuti lavinu negativnih komentara. Umesto ponuda, usledile su osude i ismevanje.

Da je danas jako teško pronaći stan po normalnoj ceni, a još teže na tom putu izbeći osudu drugih, govori i priča jedne Jelene, koja je nedavno objavila da traži stan za jednu osobu. Naime, kada je navela koliki joj je budžet, dobila je niz komentara, ali ne i konkretnih ponuda.

Kako je sama navela, traži garsonjeru ili jednosoban stan do 250 evra, na šta je od jedne žene dobila odgovor da za taj novac "nema ni šupa".

Jelena je navela i lokacije koje joj odgovaraju: Crveni krst, Kalenić, Đeram, Voždovac, Dušanovac, Konjarnik, Zvezdara, Rakovica, ali i Novi Beograd.

Tržište nekretnina ne prestaje da divlja, ali se postavlja pitanje, kada je potreba da nekoga vređamo postala jača od želje da pomognemo osobi koja se nalazi u sličnoj situaciji kao i mi?

"Treba ti vremeplov da se vratiš 10 godina unazad", "Jelena, bre, ti zaboravila da je ovo Beograd", samo su neki od negativnih komentara upućenih ovoj devojci.

Ipak, našli su se i oni, doduše retki, koji su želeli da joj pomognu.

"Mislim da koleginica plaća 220 evra u Kaluđerici, a tamo teško da ćeš naći... Ako te zanima garsonjera tamo, mogu se raspitati".

Bilo je i onih koji su naveli da se stanovi za 250 evra ipak mogu pronaći, ali uglavnom na obodima grada.

"Ima stanova za 250, ali na obodima. Ledine, Altina, Batajnica, Krnjača, Borča, Kaluđerica, Kumodraž i možda Mirijevo".

Pronaći pristojan stan u Beogradu u sklopu Jeleninog budžeta danas je veoma izazovno. Ipak, umesto osude, možda bi više značilo ponuditi savet ili konkretnu informaciju, pogotovo ako se neko nalazi u istoj situaciji i pokušava da pronađe krov nad glavom.