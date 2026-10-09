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Podstanari i stanodavci u Crnoj Gori trebalo bi da dobiju jasnija pravila o kiriji, depozitu, održavanju stana i raskidu ugovora zahvaljujući novom Zakonu o zakupu stanova. Država namerava da uredi tržište koje je godinama nedovoljno regulisano i netransparentno.

Konkretna rešenja tek će biti utvrđena, a iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine poručuju da bi novi propis trebalo da obezbedi veću pravnu sigurnost za obe strane i dugoročni zakup učini sigurnijim i predvidljivijim načinom rešavanja stambenog pitanja. Ministarstvo je objavilo javni poziv za konsultacije sa zainteresovanom javnošću, dok je izrada nacrta zakona o zakupu stanova planirana tokom 2027. godine.

Ovaj zakon jedna je od mera predviđenih Strategijom stambene politike Crne Gore do 2034. godine, koja kao jedan od ciljeva postavlja unapređenje pravnog okvira u oblasti stanovanja.

- Stanovanje je jedno od značajnih pitanja od javnog interesa, imajući u vidu njegov uticaj na kvalitet života, socijalnu sigurnost domaćinstava, demografska kretanja i mobilnost stanovništva i radne snage. Poseban izazov predstavlja dostupnost pristupačnog i sigurnog stanovanja za domaćinstva koja stambeno pitanje rešavaju iznajmljivanjem stanova. Zakon o obligacionim odnosima uređuje zakup, ali ne obuhvata posebnosti zakupa stanova. Zato je procenjeno da je potrebno doneti poseban zakon kojim bi se jasno definisala prava i obaveze stanodavaca i podstanara i obezbedila veća pravna sigurnost za obe strane - objasnili su iz Ministarstva prostornog planiranja.

Sigurniji dugoročni zakup

Kako su istakli, tržište zakupa stanova u Crnoj Gori odlikuju nedovoljna uređenost i transparentnost, posebno kada je reč o dugoročnom iznajmljivanju stanova u privatnom vlasništvu.

- Dugoročni zakup predstavlja značajan deo stambenog tržišta, posebno za domaćinstva koja nisu u mogućnosti da reše stambeno pitanje kupovinom stana, bilo zbog visokih cena nekretnina, nedovoljnih prihoda ili otežanog pristupa stambenim kreditima. Istovremeno, postojeći sistem ne pruža dovoljan nivo pravne sigurnosti ni podstanarima ni stanodavcima, što može biti prepreka razvoju stabilnog i funkcionalnog tržišta dugoročnog zakupa.

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Postojeći pravni okvir nije osmišljen kao jedinstven i celovit sistem za uređivanje zakupa stanova. Zakupni odnosi prvenstveno se uređuju odredbama Zakona o obligacionim odnosima, kao i pojedinim odredbama Zakona o socijalnom stanovanju. Takav okvir ne uređuje sveobuhvatno posebnosti dugoročnog zakupa stana kao posebnog oblika stanovanja. Upravo je činjenica da su odredbe o zakupu prvenstveno sadržane u opštem zakonu koji uređuje obligacione odnose bila razlog zbog kojeg ranije nije pristupljeno donošenju posebnog zakona o zakupu stanova“, naveli su iz Ministarstva.

Dostupnost stanovanja nije samo pitanje tržišnih odnosa već je važna i za socijalnu sigurnost domaćinstava, demografska kretanja i mobilnost stanovništva i radne snage. Zbog toga je, kako su naglasili u Ministarstvu, potrebno razvijati pravni okvir koji će omogućiti da dugoročni zakup bude sigurniji i predvidljiviji način rešavanja stambenog pitanja, uz istovremenu zaštitu opravdanih interesa vlasnika stanova.

Ovakav pristup u skladu je i sa Strategijom stambene politike Crne Gore do 2034. godine, kojom su unapređenje tržišta zakupa i povećanje dostupnosti pristupačnog stanovanja prepoznati kao važni pravci delovanja. Ministarstvo je upravo u tom kontekstu pokrenulo konsultacije sa zainteresovanom javnošću povodom izrade nacrta zakona o zakupu stanova.

- Zakonom o zakupu stanova bila bi utvrđena jasna pravila za zasnivanje, trajanje i prestanak zakupa, visinu i način plaćanja kirije, korišćenje i održavanje stana, kao i uslove za zaštitu prava podstanara i stanodavaca - naveli su iz ovog ministarstva, dodajući da je cilj da se zakonom jasno definišu prava i obaveze obe strane.

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Iz Ministarstva su istakli da će konkretna rešenja biti razrađivana tokom izrade nacrta zakona, uz učešće zainteresovane javnosti.

- Konkretna rešenja, uključujući pitanja depozita i povećanja kirije tokom trajanja ugovora, biće predmet analize iskustava drugih zemalja i procene uticaja propisa. Ministarstvo je u početnoj fazi pripreme zakona, pa je u ovom trenutku prerano govoriti o konačnim rešenjima. Sva pitanja su predmet razmatranja i u ovoj fazi još nisu zauzeti konačni stavovi. Zbog toga su inicijative, predlozi i komentari zainteresovane javnosti sada od posebnog značaja - rekli su u ministarstvu kojim rukovodi ministar Slaven Radunović.

Objasnili su da zakon treba da uspostavi ravnotežu između interesa obe strane. Podstanarima treba da obezbedi veću sigurnost i predvidljivost uslova stanovanja, a vlasnicima koji iznajmljuju stanove jasna pravila zakupa, uključujući obaveze druge strane i uslove pod kojima zakup može da prestane.

- Jasnija pravila trebalo bi da doprinesu i smanjenju broja sporova. Mogućnosti za efikasnije rešavanje sporova između podstanara i stanodavaca biće razmatrane tokom daljeg rada na nacrtu zakona - naglasili su u Ministarstvu.

Mladima sigurniji zakup

Iz ovog ministarstva navode da mladi i domaćinstva sa nižim prihodima, zbog visokih cena nekretnina i kirija, nestabilnih prihoda i otežanog pristupa stambenim kreditima, često nisu u mogućnosti da reše stambeno pitanje. Uređen i transparentan sistem zakupa važan je preduslov za razvoj pristupačnih i sigurnih stambenih rešenja za ove grupe stanovništva.

- Zakon o zakupu nije jedina mera. U pripremi je i Zakon o stambenoj podršci, kojim će biti unapređen postojeći sistem stambene podrške, ne samo za prioritetne grupe i ugrožene kategorije stanovništva već će biti uspostavljeni i mehanizmi pomoći domaćinstvima koja ne mogu da reše stambeno pitanje na tržištu. Ova dva zakona međusobno se dopunjuju i deo su šireg okvira Strategije stambene politike do 2034. godine - naveli su u Ministarstvu.

Objasnili su da je zakon o zakupu stanova u početnoj fazi pripreme i da je objavljen javni poziv za konsultacije sa zainteresovanom javnošću. Nakon konsultacija, Ministarstvo će sačiniti izveštaj sa pregledom učesnika i pristiglih inicijativa, predloga, sugestija i komentara, objaviti ga na svojoj internet stranici i portalu e-uprave i dostaviti učesnicima konsultacija.

- Sledi izrada nacrta zakona, koja je planirana tokom 2027. godine, nakon čega će uslediti javna rasprava i zakonodavni postupak. Zbog toga je u ovom trenutku prerano govoriti o roku za usvajanje i početku primene zakona. Očekujemo da će zakon doprineti većoj transparentnosti tržišta zakupa, većoj pravnoj sigurnosti podstanara i stanodavaca i boljoj osnovi za efikasnije sprovođenje mera stambene politike - poručili su iz Ministarstva.

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Zakon bi podstanarima trebalo da obezbedi veću sigurnost i predvidljivost uslova stanovanja, a vlasnicima koji iznajmljuju stanove jasna pravila zakupa, uključujući obaveze druge strane i uslove prestanka zakupa, naveli su iz Ministarstva prostornog planiranja.

Borba protiv sive ekonomije

Iz Ministarstva su naveli da donošenje zakona proizlazi iz krovne strategije kojom se definiše vizija razvoja Crne Gore - Nacionalne strategije održivog razvoja do 2030. godine. Ovim dokumentom predviđena je mera 3.4.6.2, koja podrazumeva razvoj tržišta zakupa, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, uz stvaranje uslova za potpunu pravnu sigurnost svih učesnika.

- Takođe, Strategija stambene politike Crne Gore do 2034. godine, doneta 2025. godine, usklađena je sa Nacionalnom strategijom održivog razvoja. U njoj je ukazano na to da je tržište zakupa stanova neregulisano, netransparentno i uglavnom deo sive ekonomije, bez odgovarajuće institucionalne podrške i pouzdanih podataka, što dodatno otežava pristup sigurnom i pristupačnom stanovanju putem zakupa.