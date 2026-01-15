Slušaj vest

Iako Hrvatska beleži ekonomski rast i približava se evropskom standardu, velike razlike u produktivnosti i regionalni jaz ostaju glavni izazovi. Evro u Hrvatskoj ne "vredi manje" zbog loše monetarne politike, već zato što hrvatska ekonomija proizvodi manje vrednosti po zaposlenom u poređenju sa razvijenim članicama EU.

Prema procenama MMF-a i Evropske komisije, Hrvatska će i u narednim godinama rasti brže od proseka EU, uz pad nezaposlenosti i smanjenje inflacije, ali produktivnost radnika i dalje zaostaje, prosečni radnik u Hrvatskoj stvara oko 60% vrednosti koju generiše radnik u Nemačkoj, Austriji ili Italiji, dok je kupovna moć građana blizu 80% proseka EU.

Regionalne razlike su značajne, Zagreb generiše oko trećinu BDP-a po stanovniku, dok Panonska Hrvatska i dalje zaostaje, sa BDP-om po stanovniku skoro upola manjim od zagrebačkog. Takva nejednakost utiče na percepciju vrednosti evra u zemlji i naglašava potrebu za strukturnim reformama.

Uprkos tome, Hrvatska je od ulaska u EU, evrozonu i Šengen "podignuta" u rang naprednih evropskih zemalja. Rast ostaje natprosečan, ali razlika između životnog standarda i produktivnosti jasno pokazuje gde su slabosti, koktel slabe politike, lošeg menadžmenta i neadekvatnog sistema.

Reforma je ključna. Potrebno je osigurati konkurenciju, ubrzati pravosuđe, jačati javnu upravu i industrijsku politiku, investirati u digitalizaciju i mobilnost radne snage. Samo takvim merama vrednost evra u Hrvatskoj može trajno odražavati stvarnu snagu ekonomije, a ne statistički standard.