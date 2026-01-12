Slušaj vest

Evropska centralna banka planira da započne testiranje digitalnog evra 2027. godine i da ga uvede 2029. ukoliko zakonodavci daju zeleno svetlo. Banka na svom sajtu navodi da bi digitalni evro smanjio zavisnost od neevropskih pružalaca usluga. Ipak, deo stručnjaka upozorava na moguće zloupotrebe.

- Da li Evropska unija pokušava da kontroliše vaš novčanik? Više državne kontrole nad vašim novcem, manje slobode, pa čak i trenutno zamrzavanje računa. To su glasine koje već mesecima kruže društvenim mrežama o takozvanom digitalnom evru. Ali, da li te glasine zaista imaju ikakvo uporište? Predloženi digitalni evro bio bi digitalni oblik gotovine koji bi direktno izdavale Evropska centralna banka i Nacionalne centralne banke država članica Evropske unije, a bio bi osmišljen kao dopuna fizičkom novcu. Pristalice digitalnog evra tvrde da bi on i dalje ljudima pružao određeni nivo zaštite. S druge strane, neki stručnjaci upozoravaju da bi digitalni evro mogao nositi rizik praćenja transakcija, dok gotovina u velikoj meri ostaje anonimna - kaže Noa Šuman.

Plaćanje gotovinom je najpouzdanije Foto: Shutterstock

Bruno Kolmant, belgijski ekonomista, ističe da postoji rizik od hakovanja, pre svega zato što bi digitalni evro u sistem ulazio preko komercijalnih banaka:

- Moguće je da bi čak i bez njihovog znanja te banke mogle biti korišćene za praćenje transakcija digitalnim evrom. Ipak trenutno postoje zaštitne mere. Pojedinac može da drži najviše 3000 evra kod ECB. Dakle, iako praćenje ne bi obuhvatalo velike iznose, rizik nije nula - dpdao je.

Veljko MIljušković, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu ističe da uzimajući u obzir broj, količinu i vrstu transakcija, ideja je da se one male, svakodnevne transakcije tretiraju jednako kao gotovina.

- To podrazumeva odsustvo nekakvog posebnog praćenja. Međutim, možemo govoriti da će se veće transakcije svakako pratiti u cilju sprečavanja kriminala i pranja novca. Tako da, bojazni uvek postoje kad su nekakve inovacije u pitanju, ali hajde da gledamo i one pozitivne strane ovoga - kaže on.

Foto: Shutterstock

Inače, tržištem privatnog digitalnog novca u velikoj meri dominiraju američki giganti Mastercard i Visa, koji obrađuju više od 70 odsto kartičnih plaćanja u Evropi. Komercijalne banke, u međuvremenu, pokazuju snažan otpor prema digitalnom evru. Direktor francuske banke "Credit Mutuel", Daniel Bal, izjavio je da digitalni evro ne odgovara ni na jednu potrebu građana i opisao ga kao rešenje koje traži problem.