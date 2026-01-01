Slušaj vest

Prvo uspešno podizanje evra u Bugarskoj zabeleženo je u novogodišnjoj noći, oko 00:20, pokazuju podaci kompanije Borika AD, pružaoca platnih usluga u toj zemlji.

Transakcija je obavljena na bankomatu u primorskom letovalištu Sunčani breg, prenosi agencija BTA.

U 00:03 časova posle ponoći zabeležena je prva uspešna transakcija u evrima preko Borikine infrastrukture korišćenjem SoftPOS-a u Sofiji, saopštila je kompanija.

Zvanično, Bugarska je od danas prešla na evro kao svoju novu nacionalnu valutu.

Borika je istakla da je prelazak protekao glatko, uz minimalne smetnje u ključnim uslugama, zahvaljujući dobroj pripremi, preciznom rasporedu i izvanrednoj koordinaciji između institucija, banaka, pružalaca platnih usluga i tehnoloških operatera infrastrukture.

Kompanija, koja obezbeđuje funkcionalnost nacionalne infrastrukture za kartice i plaćanja, potvrdila je da su svi sistemi za plaćanja karticama i masovna plaćanja potpuno prilagođeni zahtevima prelaska na evro.

Od ponoći, 1. januara, novčanice i kovanice evra zvanično su u opticaju u Bugarskoj, koja je tako postala 21. članica evrozone.