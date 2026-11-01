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Obično se smatra da je u Šumadiji kraljica voća šljiva ali jedan voćar iz Lapova pokazao je da ovo je dobra zemlja i za druge vrste.

Dragiša Bjeloglav u Lapovu na oko 50 hektara gaji kruške. Reč je o najvećoj plantaži krušaka u Šumadiji.

- Od ukupne površine, kruška je na 40 hektara, a imamo jabuke i dunje, trešnje. Berba je skoro završena - kaže Dragiša.

U Dragišinoj hladnjači tokom jeseni 2026. godine biće uskladišteno oko 400 tona krušaka, kao i po 50 tona jabuka i dunja.

Za ulaganje u proizvodnju krušaka odlučio se jer je, kako je rekao za lokalnu kragujevačku televiziju uvideo da u Srbiji i regionu nema dovoljno zasada ove voćne vrste, a cena joj je stabilna.

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Foto: Shutterstock

- Najviše gajimo "karmen" krušku i ona se pokazala kao najbolja. Prodajemo velikim trgovinskim lancima, tako da se rad isplati - ocenjuje Dragiša.

Domaća proizvodnja trenutno zadovoljava svega pet odsto potreba tržišta, iako u Srbiji postoje povoljni uslovi za njen uzgoj.

Prednosti proizvodnje krušaka prepoznali su i drugi proizvođači, koji su na svojim imanjima podigli zasade.

Kruška je, posle jabuke, breskve i kajsije, četvrta voćna vrsta po obimu proizvodnje u Srbiji, ali i u svetu.

Poljoprivredno imanje Bjeloglav planira dalje širenje proizvodnje. U narednom periodu, planiraju da počnu i proizvodnju sokova i džemova, ali i rad destilerije.

Opština Lapovo, zahvaljujući svom geografskom položaju, ima dobre uslove za razvoj poljoprivrede. U voćarstvo se na ovom području ulaže sve više novca.

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