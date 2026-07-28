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Uprava za agrarna plaćanja apelovala je danas na sve podnosioce zahteva za odobravanje konačne isplate podsticaja u okviru IPARD III programa da pre podnošenja zahteva blagovremeno i detaljno provere da li imaju neizmirene dospele obaveze po osnovu javnih prihoda. Cilj je da se spreči rizik od odbijanja zahteva za konačnu isplatu i obezbedi nesmetana isplata odobrenih finansijskih sredstava, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Kako se navodi, prethodni javni pozivi za Meru 1 i Meru 3 IPARD III programa sprovedeni su u skladu sa uslovima propisanim javnim pozivima, prema kojima korisnici na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta, odnosno zahteva za odobravanje konačne isplate, moraju imati izmirene dospele obaveze po osnovu javnih prihoda.

U postupku administrativne obrade zahteva utvrđeno je da je određeni broj zahteva za odobravanje projekata odbijen upravo zbog postojanja neizmirenih dospelih obaveza po osnovu javnih prihoda. Kako se ista situacija ne bi ponovila i prilikom odobravanja konačne isplate, korisnicima se preporučuje da pre podnošenja zahteva provere stanje svih svojih obaveza i blagovremeno ih izmire.

Iz Ministarstva poljoprivrede ističu da je pre podnošenja zahteva za konačnu isplatu neophodno izvršiti uvid u stanje obaveza koje evidentiraju Poreska uprava Srbije i nadležna lokalna poreska administracija.

Posebnu pažnju potrebno je obratiti i na eventualna minimalna dugovanja, uključujući glavnicu, kamatu, troškove postupka i druge dospele obaveze, jer svako neizmireno dospelo dugovanje koje postoji na dan podnošenja zahteva može, u skladu sa važećim propisima i uslovima javnog poziva, predstavljati razlog za odbijanje zahteva za odobravanje konačne isplate.

Kako je navedeno, ukoliko korisnik uz zahtev ne priloži uverenja o izmirenim dospelim obavezama, Uprava za agrarna plaćanja će podatke pribaviti po službenoj dužnosti od Poreske uprave Srbije i nadležne lokalne poreske administracije.

Ipak, u cilju pravovremenog utvrđivanja ispunjenosti uslova i izbegavanja eventualnih rizika, Ministarstvo preporučuje da korisnici sami pribave i uz zahtev dostave navedena uverenja.

Ministarstvo je pozvalo sve korisnike, kao i konsultantske kuće i agencije koje pružaju stručnu podršku u pripremi IPARD projekata, da ovom obaveštenju posvete posebnu pažnju i da pre podnošenja zahteva provere i izmire sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, kako ne bi doveli u pitanje ostvarivanje prava na konačnu isplatu odobrenih IPARD podsticaja.