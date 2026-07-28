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Klima-uređaj u automobilu predstavlja veliko olakšanje tokom dugih vožnji po visokim temperaturama. Međutim, kao i svaki drugi deo vozila, i on ima svoj vek trajanja. Zbog toga se može dogoditi da prestane da radi upravo onda kada je najpotrebniji, ostavljajući vozačima jedino mogućnost da otvore prozore ili da se suoče sa neprijatnim mirisima u kabini.

Jednostavno i povoljno rešenje za ovaj problem podelila je korisnica TikTok-a. U svom videu pokazala je način koji, prema njenim rečima, može pomoći u uklanjanju neprijatnih mirisa iz automobila.

- Ako se u automobilu oseti miris kada uključimo klima-uređaj i učinak hlađenja nije dobar, otvorite kutiju naslona na suvozačevoj strani - kaže ona i objašnjava da se unutra nalazi prekidač koji će omogućiti da sami i vrlo brzo dođemo do filtera klima-uređaja.

Zatim je demonstrirala postupak vađenja filtera i njegovu zamenu novim. Istakla je da novi filter nije skup, a uz to je podelila i nekoliko dodatnih korisnih saveta koji mogu pomoći vozačima u održavanju klima-uređaja.