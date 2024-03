KAKO DA DOBIJETE I DO MILION EVRA PO POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU! Ovo su svi uslovi i SAVETI za dobijanje IPARD sredstava

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 23. februara je raspisalo je poziv za dobijanje IPARD sredstava za izgradnju objekata – hladnjača, skladišta, farmi, kao i nabavku sadnica i podizanje zasada voća, plastenika, staklenika.

U okviru poziva za Meru 1 - investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava - iz IPARD 3 programa opredeljenih za ovu godinu, poljoprivrednici će moći da dobiju 41 milion evra, a mogućnost prijave za dobijanje ovih sredstava biće otvorena sve do 24.maja.

Kako objašnjava ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković, procedura za dobijanje ovih sredstava je masksimalno uprošćena.

“Maksimalno je uprošćeno i pojednostavljeno apliciranje i maksimalno je ubrzan rok u kom administracija treba da odgovori. Ideja nije da se to razvlači godinama, već da se što pre potroši novac. Dobili smo 288 miliona bespovratnih sredstava iz EU, 90 miliona je obezbedila država. Poljoprivrednici imaju na raspolaganju 380 miliona evra i sa onim delom učešća koji oni treba da daju dolazimo do investicije od 600 miliona evra”, objašanjava Tanasković.

Šta obuhvata Mera 1 IPARD 3 programa?

Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u izgradnju objekta, izgradnju objekta sa opremanjem tog objekta, podizanje novog ili obnavljanje postojećeg višegodišnjeg proizvodnog zasada voća, podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća, kao novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala grožđa. Investiije u nabavku opreme, takođe mogu biti predmet ovog javnog poziva, ali samo u okviru investicije u izgradnju objekata, odnosno investicije u podizanje višegodišnjih proizvodnih i matičnih zasada.

Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, voća, povrća, žitarica i industrijskog bilja, grožđa, jaja i ribarstva.

Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 4.809.728.000,39 dinara. Visina podsticaja iznosi od 60 odsto do 75 odsto prihvatljivih troškova investicije, u zavisnosti od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik, ili proizvođač sertifikovanih organskih proizvoda, da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području, ili je investicija vezana za upravljanje otpadom i otpadnim vodama, kao i proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora.

Ko može da konkuriše za ova sredstva?

Za sredstva u okviru IPARD III programa mogu da konkurišu fizička lica, odnosno građani Srbije koji imaju poljoprivredna gazdinstva, zatim preduzetnici, zadruga i pravna lica, kao i mikro, mala i srednja preduzeća koja imaju aktivna poljoprivredna gazdinstva.

Sektori koji su u fokusu su žitarice, uljarice i industrijsko bilje, potom voće i povrće, meso, mleko, jaja, grožđe i riba.

Ono što je zanimljivo jeste da je akcenat dodatne podrške na IPARD III program na osobama mlađim od 40 godina, o čemu je i sama ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković nekoliko puta govorila.

“Poljoprivrednici treba da znaju da mogu da dobiju samo više, nikako manje. Mladi su itekako prepoznati u IPARD-u prilikom bodovanja u smislu posebnog dodatka”, ističe Tanasković.

Svi korisnici moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Koliko je para moguće dobiti?

Pitanje količine novca koje jedno poljoprivredno gazdinstvo može da dobije jedno od onih koje najviše zanimaju svakog poljoprivrednika koji planira da konkuriše za pomoć-

Prema informacijama o projektu, uz dobru primpremu prilikom konkurisanja za Mere 1 iz IPARD III projekta za poljoprivredu, moguće je ostvariti minimalno 20.000 evra, a maksimalno million evra u okviru jednog javnog poziva i do 2 miliona evra u okviru programskog ciklusa, što je, moglo bi se oceniti, dovoljno dobar razlog za detaljno bavljenje ovom tematikom. Najviši povraćaj koji se može dobiti je 75 odsto prihvatljive vrednosti investicije.

Ne samo IPARD

Iako IPARD fondovi važe za izdašnu pomoć poljoprivrednicima, Tanasković ističe da nije samo ovaj fond dostupan poljoprivrednicima, već ima i brojnih drugih koji bi im pomogli da unaprede svoj posao.

“Što pre pokrenemo to i što pre damo novac. pre ćemo zavrteti celu priču u vezi sa poljoprivredom i to je super stvar, jer to treba da se koristi i namenjeno je malim i srednjim poljoprivrednicima. I ne samo IPARD. Još uvek je otvoren konkurs konkurentne poljoprivrede koji je namenjen malim prerađivačima, konkurs koji oni zovu 50-40-10 gde im država bespovratno daje 50 odsto sredstava, za 40 odsto im je obezbeđen kredit i njihovo učešće je 10 odsto. U tom trenutku mogu da kupe bilo šta od opreme ili da se prošire i da na bilo koji način dopune svoju preradu. U ovom trenutku su u fokusu mali prerađivači do 20.000 evra”, govori Tanasković.

Prema njenim rečima, Srbija ima neverovatan potencijal da održi konkurentnost poljoprivrednih gazdinstava koji doprinose na teritoriji naše zemlje.

“Država se stalno trudi da oni mogu da se tehnološki unaprađuju da bi mogli da održe konkurentnost jer imamo osnova za to, imamo neverovatan potencijal. Neke druge zemlje koje se nikada nisu bavile poljoprivredom, sada pokušavaju da podignu poljoprivredu i da se zaštite u smislu hrane, a mi koji smo rođeni na plodnoj zemlji ćemo, bez sumnje, tek koristiti naše potencijale”, ističe ministarka poljoprivrede.