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Prošlo je dosta vremena otkad se spustila prašina dignuta oko kompanije SpaceX. Što se tiče Tesle, ni njeni rezultati nisu bili toliko blistavi kao uvek. Međutim, jedna stvar ostala je ista, Ilon Mask koji je osnovao ove dve kompanije nije mirno spavao nekoliko meseci, već je učinio sve u njegovoj moći da ove dve kompanije dočekaju najnoviji finansijski kvartalni izveštaj iznad svih očekivanja!

Veliki prihodi koji su kompanije ostvarile u prethodnom kvartalu nisu kraj oduševljenju, pošto timovi obe kompanije trenutno rade na njihovom spajanju!!! Ova priča o potencijalnom spajanju, uz odlične rezultate u prethodna četiri meseca, mogli bi da cenu akcije ovih kompanija podignu do takvih visina kakve verovatno ni Mask ne očekuje. Vremena nema još mnogo, a sveže informacije u vezi ovih kompanija već su naterale investitore da sva sredstva preusmere upravo u ovaj dvojac! Pratite kretanje cena akcija najvećih svetskih kompanija potpuno besplatno na KapitalRS platformi.

Tesla privlači pažnju investitora zbog razvoja autonomne vožnje, robotaksija, humanoidnih robota i veštačke inteligencije već duže vremena, a najnoviji finansijski izveštaj pokazao je da u trećem kvartalu 2026. prihod kompanije iznosi preko 28 milijardi dolara! Ovo dovoljno govori o uspešnosti kompanije prethodnih meseci. Iako se plodovi ovih rezultata tek očekuju, cena akcije već neko vreme ide u pozitivnom smeru. U odnosu na pre samo mesec dana cena akcije je porasla za skoro 15%, a u odnosu na samo par dana porasla je za skoro 9%, uz rast od nekoliko procenata na dnevnom nivou! S druge strane, SpaceX predstavlja spoj svemirske tehnologije, globalne povezanosti i AI infrastrukture (tri oblasti koje mogu oblikovati budućnost poslovanju), a kompanija je u trećem kvartalu 2026. ostvarila prihod od skoro 15 milijardi dolara, uz rast od 161% na godišnjem nivou! Kada ove rezultate uzmemo u obzir, jasno je u kom pravcu će se sve kretati i zašto su ove dve kompanije trenutno daleko najprimmaljiviji izbor među investitorima. Spekulacije analitičara oko mogućnosti njihovog spajanja, samo dodatno podgrevaju uzavrelu atmosferu što doprinosi pozitivnom sentimentu na tržištu. Naučite kako da trgujete cenama akcija kompanija poput Tesle i SpaceX potpuno besplatno na platformi KapitalRS.

Ni stanovnici našeg regiona nisu van tokova kada se radi o Ilonu Masku i njegovim kompanijama. Već dugo Tesla ima svoja predstavništva u našoj zemlji, a naši investitori su pokazali izuzetnu zainteresovanost za ulaganje u SpaceX kada je prvi put izašao na tržište. Neki već dugo vremena beleže značajne prihode od ulaganja u ove dve kompanije, a sada je prilika da dodatno uvećaju svoje bogatstvo. Ova prilika međutim prvenstveno je interesantna za nove učesnike koji bi po prvi put da se okušaju na tržištu. Rezultati ovih kompanija, kao i njihova budućnost, uz već dobropoznatu istoriju poslovanja, ne ostavljaju mnogo prostora za nedoumice već se nameću kao daleko prvi izbor na listi najprimamljivijih za prvo ulaganje! Kada se na sve to doda da je ulaganje danas lakše nego ikada pre zbog postojanja online platformi, ne ostaje vam ništa drugo nego da uzmete svoju finansijsku budućnost u svoje ruke. Na online platformama poput KapitalRS, možete ne samo trgovati cenama akcija, kriptovaluta i zlata, već i istraživati tržište i vežbati uz demo račun. Otvorite besplatan demo račun i vežbajte trgovanje cenama akcija bez ikakvog rizika od gubitka realnog novca.

Tesla i SpaceX ponovo su u centru pažnje, a Ilon Mask očigledno ne planira da uspori! Veštačka inteligencija, robotaksiji, svemirska tehnologija i novi poslovni projekti samo su deo priče koja bi mogla da obeleži naredni period. A šta to znači za sve koji prate tržište akcija? Upravo sada je pravi trenutak da se bolje upoznate sa ovim kompanijama i istražite šta se dešava na tržištu! Na platformi KapitalRS možete pratiti kretanje cena akcija kompanija poput ovih i drugih poznatih kompanija, istraživati tržišne trendove i učiti kroz praktično iskustvo. Zvuči zanimljivo? Otvorite besplatan demo račun, isprobajte platformu i napravite svoje prve korake u svetu trgovanja! Vaše novo finansijsko poglavlje počinje potpuno besplatnim registrovanjem na našu platformu u samo nekoliko minuta.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića, zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.