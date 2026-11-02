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Na oko dva sata vožnje od Beograda, među gustim bukovim i četinarskim šumama planine Boranje, nalazi se Radaljska banja, jedno od manje poznatih banjskih mesta u zapadnoj Srbiji.

Ova destinacija privlači pažnju mineralnim izvorima, netaknutom prirodom i povoljnim smeštajem, koji se, prema pojedinim ponudama, može pronaći već od 500 dinara po osobi.

Osim odmora u mirnom planinskom okruženju, posetioci mogu da obiđu i Radaljsko jezero, jednu od prirodnih atrakcija ovog kraja.

Gde se nalazi Radaljska banja?

Radaljska banja smeštena je na severnim padinama planine Boranje, na približno 350 metara nadmorske visine.

Pripada opštini Mali Zvornik, u Mačvanskom okrugu, a nalazi se u dolini rečice Radalj. Od Beograda je udaljena oko 136 do 146 kilometara, od Loznice približno 25 kilometara, dok je od Malog Zvornika deli oko 12 kilometara.

Okružena je šumama i planinskim predelima, zbog čega može biti zanimljiv izbor za ljubitelje prirode, šetnje i odmora daleko od gradske gužve.

Čuvena po mineralnim izvorima

Mineralne vode Radaljske banje istražuju se još od 1890. godine, kada su obavljene prve zvanične analize. Reč je o alkalnim sumporovitim vodama koje se tradicionalno koriste u banjskim tretmanima, naročito kod određenih reumatskih tegoba.

U banjskoj tradiciji pominje se njihova primena kod zapaljenskih i degenerativnih reumatskih oboljenja, artritisa, spondiloze i drugih problema sa zglobovima i mišićima.

Ipak, mineralna voda nije zamena za medicinsko lečenje, a njena primena u terapijske svrhe treba da bude usklađena sa savetom lekara.

Neobičan izvor koji privlači pažnju posetilaca

Jedna od zanimljivosti Radaljske banje je takozvani "očni izvor“, koji se nalazi na približno 300 metara od centralnog banjskog lečilišta.Prema lokalnom predanju, voda sa ovog izvora tradicionalno se koristila za različite očnih tegoba.

Međutim, nema dovoljno pouzdanih medicinskih dokaza da ova voda leči kataraktu, dijabetičku retinopatiju ili poboljšava vid. Takođe, tvrdnje da pijenje mineralne vode reguliše šećer u krvi ne treba predstavljati kao potvrđeno terapijsko dejstvo. Vodu ne bi trebalo koristiti za ispiranje očiju niti piti u zdravstvene svrhe bez odgovarajuće provere njene ispravnosti i saveta stručnjaka.

Smeštaj u Radaljskoj banji već od 500 dinara

Jedan od razloga zbog kojih ova banja privlači pažnju jeste mogućnost povoljnog odmora.

Prema navodima iz ponuda privatnog smeštaja, u pojedinim seoskim domaćinstvima prenoćište se može pronaći po početnoj ceni od oko 500 dinara po osobi. Za goste koji žele više privatnosti dostupni su apartmani, brvnare i drugi smeštajni objekti.

Cene pojedinih apartmana kreću se od približno 2.000 dinara, dok se u drugim ponudama navode iznosi od oko 18 do 33 evra, u zavisnosti od opremljenosti i termina. Važno je imati u vidu da su ovo okvirne i početne cene, a ne garantovani iznosi za svaki datum. Pre putovanja potrebno je proveriti aktuelnu ponudu i raspoloživost smeštaja.

Na približno četiri kilometra od banjskog lečilišta nalazi se Radaljsko jezero, okruženo šumama i planinskim predelima. Jezero je nastalo 1988. godine pregrađivanjem reke Crni Radalj i predstavlja veštačku akumulaciju. Prema navodima iz turističkih opisa, njegova prosečna dubina iznosi oko 3,5 metara, dok se podaci o maksimalnoj dubini razlikuju.

Zbog mirnog okruženja, jezero je zanimljivo posetiocima koji žele da provedu vreme u prirodi i istraže okolinu planine Boranje. Radaljska banja tako spaja mineralne izvore, šumske predele, jezero i mogućnost povoljnijeg smeštaja, što je čini zanimljivim izborom za kraći odmor u zapadnoj Srbiji.