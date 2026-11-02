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JKP Informatika Novi Sad obavestila je korisnike da dosadašnji račun u ALTA banci više nije aktivan i da je zbog toga promenjen broj računa na koji treba da uplaćuju sredstva za stambeno-komunalne usluge.

Kako je navedeno u obaveštenju ovog javnog komunalnog preduzeća, građani su uplate na novi račun u obavezi da vrše od 31. oktobra 2026. godine.

Novi broj računa za uplatu je 105-999-39.

JKP Informatika je korisnicima uputila sledeće obaveštenje:

- Obaveštavamo vas da račun u ALTA banci više nije aktivan. Molimo vas da od 31. oktobra 2026. godine uplate za stambeno-komunalne usluge vršite na broj računa 105-999-39 - navodi se u saopštenju.

Iz ovog preduzeća zahvalili su korisnicima na razumevanju i pozvali ih da prilikom plaćanja koriste novi broj računa.

I EPS promenio račun za plaćanje struje

Podsetimo, i "Elektroprivreda Srbije" (EPS) obavestila je domaćinstva i male kupce sa područja Beograda da je od oktobarskog računa promenjen broj tekućeg računa za uplatu električne energije.

Novi broj računa je 200-75409-96, a kupci na garantovanom snabdevanju sa područja Beograda treba da ga koriste i za izmirivanje eventualnih dugovanja iz prethodnog perioda, uz stari poziv na broj.

Domaćinstva i mali kupci sa područja regionalnih centara Novi Sad, Niš, Kraljevo i Kragujevac nastavljaju da izmiruju obaveze za utrošenu električnu energiju kao i do sada.

Iz EPS-a su takođe saopštili da plaćanje putem aplikacije i portala "EPS Uvid u račun" neće biti dostupno u narednom periodu.

Korisnici će o ponovnom uspostavljanju ove usluge biti blagovremeno obavešteni, dok sve ostale funkcionalnosti aplikacije i portala ostaju dostupne.

Podsetimo, Narodna banka Srbije (NBS) oduzela je 30. oktobra dozvolu za rad ALTA banci nakon što je kontrolom utvrđeno da se njeno finansijsko stanje znatno pogoršalo i da postoji rizik od daljeg pogoršanja likvidnosti.

Iz NBS su saopštili da je odluka doneta radi zaštite interesa deponenata i očuvanja stabilnosti finansijskog sistema. Upravljanje bankom preneto je na Agenciju za osiguranje depozita, a utvrđeni su i uslovi za pokretanje stečajnog postupka.