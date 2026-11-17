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Vlada Srbije donela je tri rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u ukupnom iznosu od 4,99 milijardi dinara, objavio je "Nedeljnik".

Prema odlukama objavljenim u "Službenom glasniku", deo novca koji je bio namenjen za projekte poput izgradnje metroa, Đerdapa 3 i Prirodnjačkog muzeja u Beogradu preusmeren je za održavanje tekuće likvidnosti 74 lokalne samouprave, pokrivanje gubitaka u prenosu električne energije i podršku preduzeću "Srbija Kargo".

Najveći iznos, od ukupno 3,43 milijarde dinara, Ministarstvo finansija preusmerilo je u tekuću budžetsku rezervu sa dve kapitalne stavke.

Sa projekta izgradnje nove zgrade Prirodnjačkog muzeja "skinuto" je 2,05 milijardi dinara, dok je sa pozicije za eksproprijaciju zemljišta u cilju izgradnje kapitalnih projekata uzeto 1,38 milijardi dinara.

Pomoć za nepredviđene troškove

Taj novac raspoređen je opštinama i gradovima za izvršavanje "nepredviđenih obaveza koje nisu mogle biti planirane prilikom donošenja budžeta", a koje bi mogle da ugroze njihovu tekuću likvidnost.

Pomoć su dobila ukupno 74 grada i opštine, a pojedinačno najveće iznose dobili su Beograd – 259,6 miliona dinara, Niš – 250 miliona, kao i Vranje i Pirot – po 200 miliona dinara.

Slede Svilajnac sa 80 miliona i Užice sa 70 miliona dinara, dok su transferi ostalim lokalnim samoupravama opredeljeni u rasponu od 15 do 50 miliona dinara.

Preusmeravanje novca unutar ministarstva

Drugim rešenjem Vlade preusmereno je 1,32 milijarde dinara unutar budžeta Ministarstva rudarstva i energetike.

Najveći deo tog novca, 567 miliona dinara, povučen je sa projekta izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3.

Sa programa namenjenog energetski ugroženim kupcima uzeto je 300 miliona dinara, sa pozicije za strateško planiranje u energetici 150 miliona, a sa stavke za energetsku efikasnost, obnovljive izvore i zaštitu životne sredine 120 miliona dinara.

Preostali iznos obezbeđen je smanjenjem sredstava za nadzor u oblasti geologije i rudarstva za 60,5 miliona dinara, administraciju i upravljanje za 54 miliona, sektor elektroenergetike, nafte, gasa i daljinskog grejanja za 26 miliona, projekat IPA 2024 za 22,5 miliona, a smanjen je i iznos za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Bistrica za 20 miliona dinara.

Na kraju je ukupno 1,32 milijarde dinara "vraćeno" istom ministarstvu kako bi se akcionarskom društvu Elektromreža Srbije i Elektrodistribuciji Srbije nadoknadili troškovi nabavke električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu.

Podrška AD "Srbija Kargo"

Treće rešenje Vlade omogućilo je preusmeravanje 240 miliona dinara u okviru razdela Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Sredstva su "skinuta" sa projekta izgradnje beogradskog metroa i preko tekuće budžetske rezerve prebačena na program za železnički i intermodalni saobraćaj.

Kako se navodi u odluci, taj novac namenjen je za podršku akcionarskom društvu "Srbija Kargo" radi realizacije prioritetnih prevoza od značaja za stabilnost privrede Srbije.

Sva tri rešenja potpisao je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali, a za njihovu realizaciju zaduženo je upravo ministarstvo na čijem je čelu.