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Preuzimanje poluga izvršne vlasti za Studentsku listu značiće i preuzimanje projekata koji su započele prethodne vlade. Jedan od njih je i međunarodna specijalizovana izložba EXPO 2027, koja treba da bude otvorena u maju naredne godine. Pojedini kandidati sa Studentske liste nagovestili su da će Srbija poštovati svoje međunarodno priznate obaveze, ali bez zalaženja u detalje da li bi i kakve promene mogle da se dogode u samoj organizaciji te izložbe. Preduzeće EXPO 2027 očekuje da se aktivnosti na izložbi realizuju u skladu sa rokovima. Kažu i da veruju da će benefiti koje ona donosi biti prepoznati i od strane nove Vlade.

Međunarodna specijalizovana izložba EXPO 2027, projekat koji je prethodne tri godine bio u fokusu sada već odlazeće Vlade, u isto vreme bio je i pod lupom dela stručne i šire javnosti zbog visine planiranih troškova i usvajanja posebnih propisa za sprovođenje izložbe.

Srbija je za domaćina izložbe, koja će biti održana od polovine maja do polovine avgusta sledeće godine, izabrana u junu 2023, za vreme Vlade Ane Brnabić. Od tada je projekat bio u centru pažnje celokupnog državnog aparata i prezentovan je kao motor privrednog rasta.

Ipak, završnica pripreme projekta u kojem, kako nam je rečeno, učestvuje više od 40 državnih institucija i entiteta, odigraće se pod okriljem potpuno drugačije Vlade u odnosu na vlade u prethodnih 14 godina.

Nova Vlada i stari projekti

Preuzimanje poluga vlasti za Studentsku listu značiće i preuzimanje upravljanja projektima koji su započeti za vreme ranijih vlada. Jedan od njih je i izložba EXPO 2027.

Visina budžetske potrošnje za ovu izložbu, njena ekonomska opravdanost, donošenje posebnih propisa za javne nabavke, i puštanje u rad objekata bez upotrebne dozvole, bili su predmet kritika i osporavanja od strane dela stručne i šire javnosti.

Ekspo 2027 Foto: Gemini ilustracija

Ipak, održavanje specijalizovane izložbe je međunarodna obaveza Srbije. Kako će se buduća Vlada odrediti prema projektu?

Forbes Srbija do objave ovog teksta nije dobio odgovore od Studentske liste na pitanja koja smo poslali na mejl adresu namenjenu medijima.

Pojedini predstavnici liste nagovestili su u izjavama u vezi sa izložbom EXPO da će Srbija poštovati svoje međunarodne obaveze, što znači da će se izložba održati. Dodatno su najavili analiziranje ugovora potpisanih za ovu izložbu i preispitivanje šta sve ulazi u EXPO.

Kako organizator izložbe vidi političke promene

U odgovorima za Forbes Srbija, preduzeće EXPO 2027 navodi da će nastaviti da sarađuje sa nadležnim institucijama i da podnosi izveštaje Vladi Srbije, kao što je to činilo i do sada.

Iz ove kompanije, koju je 2023. osnovala Vlada, sa zadatkom da organizuje i pripremi izložbu, veruju da će benefiti koje manifestacija donosi, „ostati snažno prepoznati i od strane nove Vlade“.

Forbes Srbija uputio je pitanja i kompaniji EXPO 2027 i Međunarodnom birou za izložbe iz Pariza pod čijim se pokroviteljstvom organizuje specijalizovana izložba u Beogradu.

Pitali smo, između ostalog, da li očekuju da aktuelne političke promene utiču na postavljene rokove i da li su ostvarili kontakt sa predstavnicima buduće Vlade.

Oslanjanje na primere drugih

Preduzeće EXPO 2027, na pitanje da li su do sada razgovarali sa predstavnicima liste koja će formirati buduću Vladu o daljim aktivnostima na izložbi, odgovara da je EXPO 2027 pravni entitet osnovan od strane Vlade u cilju organizacije specijalizovane izložbe u programskom i funkcionalnom domenu. I da kao takvo ne učestvuje u političkim procesima i procesima van svoje definisane delatnosti poslovanja.

„Cilj kompanije je da u skladu sa međunarodno preuzetim obavezama sprovede organizaciju i realizaciju izložbe na profesionalan način i u skladu sa definisanim obimom rada i poverenim ovlašćenjima“.

Ekspo balon Foto: Tanjug/Rade Prelić

Sa tim u vezi, navode da će kompanija nastaviti da sarađuje sa nadležnim institucijama, kao i da podnosi izveštaje Vladi – kao što je to činila i do sada.

Iz tog preduzeća kažu i da je vremenski period, koju obuhvata proces kandidovanja, organizacije i realizacije mega događaja, kao što su međunarodne izložbe (EXPO) ili Olimpijske igre, u proseku dinamike mnogo duži nego izborni ciklusi.

„U praksi je prisutna situacija u kojoj se izborni ciklusi dešavaju tokom samog procesa pripreme i realizacije. Tokom priprema Ekspa u Milanu (2015) ili Osaki (2025), primera radi, je čak četiri puta bio izbor nove Vlade tih zemalja“.

"Verujemo da će nova Vlada prepoznati benefite"

U odgovorima navode da, iako organizacija specijalizovane izložbe predstavlja međunarodno preuzetu obavezu Srbije, veruju da će značaj i benefiti koje kao međunarodno priznata manifestacija donosi, „ostati snažno prepoznati i od strane nove Vlade“.

Kažu da se radi o manifestaciji, koja baštini 175 godina svog postojanja, na kojoj Srbija neguje 140 godina dugu tradiciju učešća.

„Verujemo da će to biti jasan i snažan signal ka svim institucijama i organima na svim nivoima od lokalnog do republičkog, kao i privrednim partnerima da nastave svoj rad, kako bismo svi zajedno naredne godine pokazali da je naša zemlja zemlja ponosni domaćin, koji dočekuje ceo svet“.

U odgovorima Ekspa se navodi i da je struktura organizacije Ekspa, kao međunarodnog događaja, složena. U slučaju Ekspa 2027, u organizaciju je uključeno više od 40 državnih institucija i entiteta.

U kojoj je fazi organizacija izložbe

Proces pripreme i realizacije izložbe ulazi u strukturu organizacione finalne realizacije događaja. A paralelno započinju i aktivnosti zvaničnih učesnika na terenu, navode iz EXPO 2027.

Prvi naredni cilj jeste primopredaja paviljona 1. decembra zemljama učesnicima. Zatim i sam početak izložbe 15. maja 2027. godine.

Iz kompanije očekuju da izložba bude realizovana u skladu sa utvrđenim rokovima.

„Rukovodstvo firme i svi zaposleni ostaju posvećeni najbitnijim ciljevima i nastaviće da rade na svim aktivnostima u cilju realizacije projekta“.

"Radovi se nastavljaju prema dinamici"

Na pitanja u vezi izložbe, a u kontekstu aktuelnih promena, na pitanja Forbes Srbija odgovorili su i iz Međunardnog biroa za izložbe (Bureau International de Expositions – BIE).

Generalni sekretar BIE Dimitris Kerkentzes, na pitanje da li očekuje da promena vlasti u Srbiji utiče na rokove, kaže da se radovi nastavljaju prema utvrđenoj dinamici. Navodi i da BIE nije obaveštena o bilo kakvim promenama u dinamici projekta.

„BIE nastavlja da ostvaruje blisku i konstruktivnu saradnju sa organizatorom. Približava se sledeća važna prekretnica – predaja prostora za paviljone 1. decembra. Nekoliko učesnika spremno je da preuzme svoje prostore i pre predviđenog roka“, rekao je on.

Na pitanje da li su predstavnici BIE razgovarali ili stupili u kontakt sa nekim od predstavnika Studentske liste, koja će formirati buduću Vladu, Kerkentzes odgovara da BIE sarađuje sa Vladom kao predstavnikom zemlje domaćina i da se raduje saradnji sa novom vladom kada bude formirana.

„Kao što je BIE isticao od samog početka, EXPO 2027 u Beogradu nacionalni je projekat, a ne projekat bilo koje pojedinačne vlade. Preuzete obaveze predstavljaju obaveze Srbije kao države. I nastavljaju da važe i nakon promene vlade. Nadovezujući se na snažnu saradnju uspostavljenu od 2023. godine, BIE je uveren da će nastaviti da sarađuje sa novom vladom kako bi se realizovala izvanredna izložba, značajna i za Srbiju i za svet“.

Na izložbeni kompleks do sada potrošeno 1,33 milijarde evra

Za kompleks sa halama i objektima koji se gradi u Surčinu od 2023. do kraja septembra potrošeno je oko 157 milijardi dinara, što je oko 1,33 milijarde evra, pokazuju zvanični podaci.

Do kraja godine ostalo je da se za istu tu namenu utroši još 21,47 milijardi dinara, odnosno oko 183 miliona evra.

Budžet za 2027. godinu još nije usvojen, pa podaci o daljoj potrošnji za gradnju kompleksa nisu još dostupni. Trošak za izgradnju objekata i hala za izložbu planira se u okviru Ministarstva finansija.

Potrošnja za EXPO 2027 ne završava se na ovim ciframa. Osim novca koji je dat za gradnju hala i drugih objekata, treba dodati i ono što se troši na linijsku infrastrukturu. Tu je, takođe, i potrošnja drugih ministarstva koja učestvuju u organizaciji ili promociji izložbe. I ono što troši sama kompanija EXPO 2027 na ugovore kroz javne nabavke povezane sa pripremom same izložbe.

Budžet za sledeću godinu sastavljaće nova Vlada. Ostaje da se vidi kako će dalje biti raspoređene finansije za projekat. Otvoreno pitanje je i na koji način će nova republička vlast komunicirati ka javnosti o ovoj izložbi, čiji će uspeh da zavisi i od posećenosti.