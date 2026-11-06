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Konkurs za direktora Republičkog fonda za penziono i invalidsko osiguranje (PIO fonda) objavljen je danas u listu Politika, a u njemu je navedno da se prijava podnosi u roku od 15 dana od objavljivanja u Službenom glasniku.

Kako je navedeno, kandidat mora da ima, između ostalog, visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske ili pravne nauke i šest godina radnog istustva u vrsti i stepenu obrazovanja.

Direktor se imenuje na period od četiri godine.

U biografiji na sajtu PIO fond navodi se da je sadašnji direktor Relja Ognjenović rođen 1990. godine, u Prizrenu.

Završio je master studije na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, smer međunarodna ekonomija, ima Sertifikat Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu "Podsticanje preduzetničkog duha kod mladih" 2012, sertifikat Ministarstva omladine i sporta za učešće u projektu "Omladinski aktivizam - gde sam tu ja".

Takođe od 2019. poseduje Uverenje o položenom državnom stručnom ispitu po programu za visoko obrazovanje. Bio je predsednik Saveta Gradske opštine Voždovac za bezbednost saobraćaja na putevima, a od 2014. od 2020. je u PIO fiondu.

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić izjavila je ranije ove godine, da je Ognjenović, "iako formalno direktor Fonda za penzijsko osiguranje Srbije (PIO), zapravo ubačen na javnu funkciju da zlouprebi ogroman novac, čak i penzionera".

Ona je pobrojala i tačke koje bi, kako smatra, optužnica protiv Ognjenovića trebala da sadrži, pa je tako, pozivajući se na svedočenja, navela da je "manipulisao na izborima prijavljujući zaposlene iz PIO fonda fiktivno na pojedinim biračkim mestima kako bi Srpska napredna stranka (SNS) imala tu više glasova, kao i da se bavio podmićivanjem birača poklonima".

Na optužbe Tepić, Ognjanović je rekao da je "još jednom pokazala da joj je blaćenje uspešnih i časnih ljudi jedina politička strategija, dovodeći ga i njegovu reputaciju i ugled u spregu sa kriminalnim grupama i iznoseći lažne optužbe na njegov račun".

"Više se ne radi samo o želji da se pomenuta osoba nametne i dođe na vlast, reč je o frustracijama koje leči nipodaštavajući moj rad, stručnost i uspeh institucije čiji sam direktor", rekao je Ognjanović, najavljujući da će je tužiti "za sve klevete i neistine koje plasira u javnost i tako širi dezinformacije".