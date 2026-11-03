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Banka Poštanska štedionica, u saradnji sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje i uz saglasnost Narodne banke Srbije, počela je danas jednokratnu isplatu penzija korisnicima iz kategorije samostalnih delatnosti koji su penziju do sada primali preko Alta banke.

Kako je navedeno u saopštenju Banke Poštanska štedionica, korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti uplatu će dobiti 3. novembra, korisnici iz kategorije poljoprivrednika i vojni penzioneri 5. novembra, a 10. novembra korisnici iz kategorije zaposlenih.

Penzionerima su na raspolaganju sve ekspoziture Banke Poštanska štedionica, a za lično preuzimanje penzije potrebna je važeća lična karta.

Brzom koordinacijom nadležnih institucija i angažovanjem celokupne poslovne mreže banke obezbeđen je kontinuitet isplate penzija u okolnostima nastalim nakon oduzimanja dozvole za rad Alta banci, navodi se u saopštenju.

Zaposleni u svim ekspoziturama, kako je navedeno, spremni su da penzionerima pruže potrebne informacije i pomoć, kako bi svoja primanja preuzeli jednostavno i sigurno.

Kako je navedeno, penzioneri zadržavaju slobodu da samostalno izaberu banku preko koje će ubuduće primati penziju.

Ova jednokratna isplata ne podrazumeva obavezu trajnog prenosa penzije u Poštansku štedionicu.

"Oslanjajući se na dugogodišnje iskustvo u isplati penzija i široku mrežu ekspozitura, Banka Poštanska štedionica ostaje pouzdan oslonac najstarijim sugrađanima. Naša odgovornost je da penzija stigne na vreme, a da svaki korisnik dobije pažnju i podršku koja mu je potrebna", navodi se u saopštenju.