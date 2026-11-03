Haos zbog Alta banke u Severnoj Makedoniji: Dozvoljeno podizanje samo 162 evra nedeljno, firme ne mogu na bankomate ni šaltere (FOTO/VIDEO)
- Narodna banka Severne Makedonije uvela je administrativnu upravu u Alta banku Bitolj zbog zaštite stabilnosti, imovine i interesa klijenata.
- Fizička lica mogu da podižu do 10.000 denara nedeljno, oko 162 evra, dok su odlivi u inostranstvo privremeno obustavljeni.
- Pravna lica ne mogu da podižu novac preko platnih sistema, bankomata ni šaltera, ali interna plaćanja unutar banke ostaju moguća.
Narodna banka (NB) Severne Makedonije saopštila je da je administrativnu uprava u Alta banku Bitolj uvela radi očuvanja stabilnosti, zaštite imovine i interesa klijenata do promene vlasničke strukture. U saopštenju centralne banke se ističe da Alta banka Bitolj AD posluje i nastavlja da pruža usluge svojim klijentima i da mere preduzete u vezi sa matičnom Alta bankom Beograd AD ne znače oduzimanje dozvole za rad niti otvaranje stečajnog postupka.
Alta banka Bitolj je, navodi se, likvidna, visoko kapitalizovana i ima solidan kvalitet kreditnog portfolija, a njeno poslovanje je predmet direktnog nadzora Narodne banke Severne Makedonije.
Sredstva ostaju na računima
- Sredstva klijenata ostaju na njihovim računima. Privremeno je ograničena samo dinamika odliva sredstava, kako bi se sprečilo naglo i masovno povlačenje likvidnosti, što bi moglo uticati na interese svih štediša - piše u saopštenju.
Za fizička lica je, precizira se, utvrđen nedeljni limit za odliv sa računa u iznosu od 10.000 denara (oko 162 evra), koji se može koristiti sa karticama koje je izdala banka za podizanje gotovine i plaćanja kod trgovaca.
Pravna lica će, kako se navodi, moći da vrše samo interna plaćanja sa svojih računa na račune drugih pravnih i fizičkih lica unutar Banke u neograničenim iznosima, ali neće moći da podižu novac iz Banke preko platnih sistema u zemlji, niti na bankomatima ili šalterima banke.
- Prilivi iz inostranstva preko SEPA i korespondentskog bankarstva odvijaće se nesmetano, dok će odlivi u inostranstvo biti privremeno obustavljeni i za fizička i za pravna lica - piše u saopštenju Narodne banke Severne Makedonije.
Administrativna uprava
Narodna banka Severne Makedonije uvela je nedelju 1. novembra administrativnu upravu u Alta banku Bitolj, a dan kasnije Makedonska berza je tu banku uvrstila na "Listu za posmatranje".
Adminstrativna uprava u Alta banku Bitolj AD je, prema objašnjenju guvernera makedonske centralne banke Trajka Slaveskog, "privremena mera i uvedena je isključivo zbog razvoja situacije sa akcionarom sa kvalifikovanim učešćem Alta bankom AD Beograd, kako bi se zaštitila imovina banke i interesi deponenata".
Prethodno je, u noći između petka i subote 30. i 31. oktobra, Narodna banka Srbije saopštila da je oduzela dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd, maitičnoj banci i većinskom vlasniku Alta banke Bitolj.
Biznis Kurir/Beta