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Narodna banka (NB) Severne Makedonije saopštila je da je administrativnu uprava u Alta banku Bitolj uvela radi očuvanja stabilnosti, zaštite imovine i interesa klijenata do promene vlasničke strukture. U saopštenju centralne banke se ističe da Alta banka Bitolj AD posluje i nastavlja da pruža usluge svojim klijentima i da mere preduzete u vezi sa matičnom Alta bankom Beograd AD ne znače oduzimanje dozvole za rad niti otvaranje stečajnog postupka.

Alta banka Bitolj je, navodi se, likvidna, visoko kapitalizovana i ima solidan kvalitet kreditnog portfolija, a njeno poslovanje je predmet direktnog nadzora Narodne banke Severne Makedonije.

Sredstva ostaju na računima

- Sredstva klijenata ostaju na njihovim računima. Privremeno je ograničena samo dinamika odliva sredstava, kako bi se sprečilo naglo i masovno povlačenje likvidnosti, što bi moglo uticati na interese svih štediša - piše u saopštenju.

Alta banka Severna Makedonija Foto: Printscreen Instagram

Za fizička lica je, precizira se, utvrđen nedeljni limit za odliv sa računa u iznosu od 10.000 denara (oko 162 evra), koji se može koristiti sa karticama koje je izdala banka za podizanje gotovine i plaćanja kod trgovaca.

Pravna lica će, kako se navodi, moći da vrše samo interna plaćanja sa svojih računa na račune drugih pravnih i fizičkih lica unutar Banke u neograničenim iznosima, ali neće moći da podižu novac iz Banke preko platnih sistema u zemlji, niti na bankomatima ili šalterima banke.

- Prilivi iz inostranstva preko SEPA i korespondentskog bankarstva odvijaće se nesmetano, dok će odlivi u inostranstvo biti privremeno obustavljeni i za fizička i za pravna lica - piše u saopštenju Narodne banke Severne Makedonije.

Administrativna uprava

Narodna banka Severne Makedonije uvela je nedelju 1. novembra administrativnu upravu u Alta banku Bitolj, a dan kasnije Makedonska berza je tu banku uvrstila na "Listu za posmatranje".

Alta banka Severna Makedonija Foto: Printscreen Instagram

Adminstrativna uprava u Alta banku Bitolj AD je, prema objašnjenju guvernera makedonske centralne banke Trajka Slaveskog, "privremena mera i uvedena je isključivo zbog razvoja situacije sa akcionarom sa kvalifikovanim učešćem Alta bankom AD Beograd, kako bi se zaštitila imovina banke i interesi deponenata".

Prethodno je, u noći između petka i subote 30. i 31. oktobra, Narodna banka Srbije saopštila da je oduzela dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd, maitičnoj banci i većinskom vlasniku Alta banke Bitolj.