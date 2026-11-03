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Jedna falsifikovana novčanica može skupo da vas košta, čak iako niste znali da je lažna kada ste je dobili. Građani kada takav novac svesno stavljaju u opticaj ili ne prijave falsifikat, preti i do tri godine zatvora.

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Kako prepoznati falsifikat i izbeći pravnu odgovornost za Kurir televiziju pričao je advokat Nikola Premović.

Premović je istakao da bi po sumnji da smo dobili lažni novac trebalo odmah uputiti u banku ili policiju radi provere novčanice.

- Treba otići do prve banke ili policijske stanice, da se proveri autentičnost i originalnost novčanice. Zakonik striktno sankcioniše krivično delo falsifikovanja novca. Svako ko napravi takav novac ili učestvuje u pravljenju kazniće se kaznom zatvora od dve do 12 godina. Svako lice koje pribavi lažni novac u nameri da ga stavi u opticaj, kazniće se kaznom zatvora od jedne do deset godina - rekao je Premović.

Advokat ističe da je najrigoroznija kazna ukoliko novčanice, u bilo kojoj valute, prevazilazi cifru od milion i po dinara.

02:40 OZBILJNE KAZNE ZATVORA ZA LAŽNE NOVČANICE! Advokat za Kurir: Šta se dešava ako nismo bili svesni da falsifikat vraćamo u promet? Izvor: Kurir televizija

- Ukoliko vrednost tog lažnog novca bude 1.500.000 dinara, onda će se to lice kazniti od pet do 15 godina. Takođe, građanin koji posumnja da je primio lažni novac, nikako ga ne sme staviti u opticaj - govori Premović.

Plemović je objasnio šta se dešava ukoliko osoba koja je primila lažnjak, nije to primetila, pa je nesvesno takav novac vratila u promet.

- Na tužilaštvu je da to utvrde. Postoje pravne metode, saslušanja, objektivne okolnosti koje su se tu desilo. Sve se to po zakonu utvrđuje.

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Kurir.rs

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