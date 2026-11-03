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Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest saopštilo je danas da su netačni navodi u pojedinim medijima i na društvenim mrežama da ulagači u fondove Intesa Invest Cash Dinar i Intesa Invest Cash Euro "neće imati dobit od svojih uloga, jer je deo njihovog novca bio uložen u Alta banku", precizirajući da je iz tih fondova u Alta banci bilo plasirano svega 0,83 i 1,17 odsto sredstava kao oročeni depozit.

Intesa Invest navodi da su po nalogu Komisije za hartije od vrednosti svi investicioni fondovi na tržištu koji su imali sredstva u Alta banci izvršili potpunu ispravku vrednosti samo izloženih sredstava, do zvaničnog utvrđivanja stanja imovine banke.

Kod fondova Intesa Invest, kako ističu, ova korekcija odnosi se isključivo na deo sredstava plasiran u vidu oročenih depozita kod Alta banke, koji je bio ograničen i iznosio je 0,84 odsto i 1,17 odsto imovine kod dva fonda Intesa Invest, što je višestruko ispod zakonskog ograničenja od 20 odsto.

Iz društva Intesa Invest navode da je taj, minimalni deo sredstava opredeljen za ovaj vid ulaganja u cilju diversifikacije, a isključivo na osnovu raspoloživih finansijskih izveštaja.

- Računovodstvena korekcija dovela je do jednokratne promene vrednosti investicione jedinice ovih fondova koji zadržavaju sva potraživanja prema Alta banci u punom iznosu. Uključujući i ovaj jednokratni negativni efekat, investitori su ostvarili neto prinos fonda Intesa Invest Cash Dinar od 3,27 odsto, a Intesa Invest Cash Euro od 1,27 odsto u poslednjih godinu dana, dok se očekuje da se nastavkom redovnog poslovanja Intesa Invest ovaj negativni efekat neutrališe u kratkom periodu - navodi se u saopštenju.

Intesa Invest navodi da će u ime fondova preduzeti sve potrebne korake radi zaštite interesa investitora i prijaviti potraživanja u predstojećem postupku.

Svaki iznos koji bude naplaćen biće uključen u imovinu fondova i pozitivno će se odraziti na vrednost investicione jedinice, navodi Intesa Invest u saopštenju i dodaje da ostali fondovi pod njihovim upravljanjem nisu imali izloženost prema Alta banci.

- Fondovi Intesa Invest posluju redovno i imaju visok nivo likvidnosti, a izdavanje i otkup investicionih jedinica odvijaju se nesmetano, po ceni na dan podnošenja zahteva. Isplata se po pravilu vrši već narednog radnog dana, u okviru zakonskog roka od najviše pet radnih dana. Poslovanje fondova uređeno je zakonom i pod nadzorom je Komisije za hartije od vrednosti, a ulaganja su raspoređena na više banaka i instrumenata, u skladu sa zakonskim ograničenjima - navodi se u saopštenju.

Intesa Invest navodi da upravlja imovinom od oko milijardu evra i ima više od 53.000 klijenata.

Društvo posluje kao deo Banca Intesa, banke koja raspolaže ukupnim kapitalom od 138 milijardi dinara, uz pokazatelj adekvatnosti kapitala od 19,25 odsto i neto dobiti od 23,768 miliona dinara, kako se navodi u saopštenju.

Intesa Invest navodi da poslovanje te banke takođe ni na koji način nije ugroženo aktuelnim događajima, kao i da svi regulatorni i interni pokazatelji potvrđuju njenu visoku otpornost i stabilnost.