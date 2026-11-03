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Kompanija "Volt Dizni" priprema se za ukidanje hiljada radnih mesta, pri čemu je od pojedinih menadžera zatraženo da planiraju smanjenje godišnjih troškova za 20 odsto, preneo je danas Blumberg, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Uštede bi se mogle postići kako ukidanjem radnih mesta, tako i smanjenjem drugih vrsta troškova, kažu isti izvori, koji su želeli da ostanu anonimni, jer su razgovori poverljive prirode.

Neki delovi poslovanja kompanije Dizni, uključujući tematske parkove, TV kanale i filmski studio, biće nesrazmerno više pogođeni ovim merama, ocenjuje Blumberg.

Izvršni direktor Džoš D’Amaro planira da deo ostvarenih ušteda ponovo uloži u filmski i televizijski program, tehnologiju, kao i u poslovanje tematskih parkova i krstarenja, navode izvori.

Poslednjih godina, Dizni je ​​smanjio troškove za više milijardi dolara i ukinuo hiljade radnih mesta, pri čemu su rezovi zahvatili sve sektore, uključujući ABC, Piksar, ESPN i filmski studio.

Na kraju prošle fiskalne godine, kompanija je širom sveta zapošljavala 231.000 ljudi. Vol strit žurnal objavio je početkom oktobra da Dizni planira restrukturiranje svog televizijskog sektora, kao i smanjenje broja zaposlenih u pravnom odeljenju i sektoru za globalne poslove.

Druge kompanije u industriji zabave, među kojima su Netfliks, Paramount i Vorner Bros, takođe su smanjile broj radnih mesta. Razlog za to leži u padu prihoda od tradicionalne televizije i usporavanju rasta broja pretplatnika na striming servise.

Osim toga, ove kompanije se suočavaju sa činjenicom da se gledaoci sve više okreću društvenim mrežama, onlajn video-sadržajima i striming platformama iza kojih stoje tehnološki giganti poput kompanija Amazon i Epl, prenosi Blumberg.