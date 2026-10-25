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Nemačku industriju pogodio je novi udarac. Proizvođač specijalizovanih industrijskih mašina Vollmer iz Biberaha u saveznoj pokrajini Baden-Virtemberg podneo je zahtev za otvaranje stečajnog postupka nakon 117 godina poslovanja. Vest je objavljena na skupu zaposlenih, a prema navodima iz izveštaja, posebno je zabrinula oko 450 radnika u sedištu kompanije, piše Fenix. Uprkos pokretanju stečajnog postupka, proizvodnja i poslovanje se za sada nastavljaju bez prekida. Postupak se vodi prema modelu stečaja pod sopstvenom upravom, poznatom kao Eigenverwaltung, što znači da postojeća uprava zadržava operativnu kontrolu uz podršku stručnjaka za restrukturiranje. U ovom slučaju reč je o advokatu i stečajnom stručnjaku Holgeru Lajhtleu (Holger Leichtle) iz Štutgarta.

Kompanija zapošljava 1.200 ljudi

Prema dostupnim informacijama, finansijska sredstva za plate i troškove poslovanja obezbeđena su za narednih šest meseci. Kompanija na globalnom nivou zapošljava oko 1.200 ljudi, a dalja sudbina radnih mesta u nemačkim pogonima zavisiće od plana sanacije koji se priprema. Vollmer je osnovan 1909. godine i tokom decenija izgradio je međunarodnu reputaciju u proizvodnji visokotehnoloških mašina za oštrenje, erodiranje i lasersku obradu industrijskih alata. Međutim, poslovanje su poslednjih godina opteretili gubitak važnih tržišta, rast troškova i slabljenje potražnje.

Jedan od značajnih problema bio je gubitak ruskog tržišta nakon početka rata u Ukrajini i uvođenja sankcija. Rusija je pre toga činila oko deset posto ukupnih prihoda kompanije, a prekid poslovanja na tom tržištu dodatno je otežao finansijsku situaciju. Probleme je produbio i rast troškova planiranih investicija. Uprava je 2023. godine odustala od planirane izgradnje novog fabričkog pogona u Biberahu nakon što su procenjeni troškovi projekta porasli sa 100 na 150 miliona evra.

Problematični lanci snabdevanja

Kompanija se istovremeno suočila sa usporavanjem industrijske aktivnosti u Evropi i problemima u lancima snabdevanja. Krajem 2025. godine već je smanjila broj zaposlenih za oko 15 posto, ali te mere nisu bile dovoljne da se izbegne pokretanje stečajnog postupka. Vest je iznenadila i predstavnike radnika. Eustakio Di Pelo, sindikalni sekretar industrijskog sindikata IG Metall, izjavio je za lokalne medije da niko nije očekivao da su problemi unutar kompanije poprimili tako ozbiljne razmere. U narednim nedeljama očekuje se završetak plana restrukturiranja i potraga za rešenjem koje bi omogućilo nastavak poslovanja. Cilj je da se sačuva kompanija i njeno dugogodišnje industrijsko nasleđe, dok zaposleni čekaju jasnije informacije o budućnosti svojih radnih mesta.