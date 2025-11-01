Slušaj vest

Kompanija će zatvoriti tri filijale u Majncu, Visbadenu i Koblencu, dok će četvrtu filijalu u Ahenu preuzeti novi vlasnik. Vest je potvrđena putem zvaničnog Instagram profila kompanije.

- Nažalost, zatvaramo naše filijale u Majncu, Visbadenu i Koblencu. Izuzetno smo tužni što se ovo poglavlje bliži kraju i duboko smo dirnuti vašim toplim porukama podrške na društvenim mrežama, navodi se u saopštenju.

Nema naslednika, prodaja neuspešna

Generalni direktor Oliver Listman rekao je za Majncer Algemajne Cajtung da ne vidi budućnost za kompaniju, jer sa 64 godine nema naslednika, njegovi sinovi imaju druga interesovanja, a pokušaji prodaje su bili neuspešni. Pored toga, poslovanje je otežalo rastući troškovi i promene u navikama kupovine potrošača.

115 zaposlenih gubi posao

Ova odluka znači da će 115 zaposlenih izgubiti posao, od kojih je 50 radilo u sedištu u Majncu.

„Bilo je teško saopštiti vest o zatvaranju. Posebno starijim kolegama koje poznajem godinama – bilo je mnogo suza“, rekao je Listman, koji vodi porodični biznis četiri generacije.

Kompanija sa tradicijom dugom više od jednog veka

"Listman" je osnovan 1889. godine u Majncu kao prodavnica gvožđarije koju su pokrenuli Fridrih Listman i Johan Štelvagen. Posle Drugog svetskog rata, njegov sin Fric je obnovio posao, a 1967. godine otvorena je prva samoposlužna prodavnica sa odeljenjem za hobi i kućne potrepštine.

Od 1994. godine, kompanija se isključivo fokusira na hobi i umetnički materijal, sa filijalama u Visbadenu, Koblencu i Ahenu.

Na društvenim mrežama, mnogi kupci su izrazili svoje razočaranje i tugu zbog zatvaranja.

„Tužno i šteta, uvek sam voleo da pregledam vaš asortiman, a onlajn prodaja je bila odlična“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao: „Listman je institucija u našoj industriji! Ime koje poznajem od početka svog posla 1992. godine.“