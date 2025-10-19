Slušaj vest

Kompanija je još u julu postala nesolventna na nemačkom tržištu, što je izazvalo zabrinutost među radnicima i kupcima.

Prema zvaničnom saopštenju, prodavnice će biti zatvorene "zbog nedostatka ekonomskih perspektiva", a proces će biti završen najkasnije do kraja januara 2026. godine.

U pogođenim filijalama uskoro počinje rasprodaja. Nakon reorganizacije, u Nemačkoj će raditi 36 prodavnica, ocenjenih kao "perspektivne", među kojima su filijale u Oberhauzenu i tržnom centru Milaneo u Štutgartu.

Izvršni direktor Pepca ističe da je cilj reorganizacije postizanje održive profitabilnosti i jačanje operativne baze:

"Planirana reorganizacija u Nemačkoj ključni je korak ka održivoj profitabilnosti zasnovanoj na vitkijoj i otpornijoj operativnoj bazi", rekao je direktor.

Iako Pepco globalno posluje sa 4.000 prodavnica u 18 zemalja i zapošljava 30.000 ljudi, ambiciozni planovi za nemačko tržište nisu uspeli. Pre dve godine najavljivali su otvaranje 2.000 prodavnica, ali situacija se razvila u potpuno drugačijem pravcu.

Kompanija je istakla da reorganizacija u Nemačkoj nema uticaja na poslovanje u Srbiji, gde domaće filijale nastavljaju sa redovnim radom.