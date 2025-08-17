Slušaj vest

Iako zvanično radno vreme traje do poslednje sekunde, postoji neka nepisana pravila i društvena praksa kod nas da se pred kraj radnog vremena izbegava dolazak u kupovinu.

Ljudi su svesni da se bliži kraj radnog dana, a zaposleni su već iscrpljeni i jedva čekaju da krenu kući. Poslovi zatvaranja, od sređivanja robe i čišćenja prostora do zaključavanja kasa, za njih počinju tek kada se vrata zaključaju, pa mnogi znaju ostati dosta duže na radnom mestu. Međutim, mišljenja o tome da li su kasni ulasci u prodavnice prihvatljivi ili ne, i te kako su podeljena među Hrvatima, što se jasno vidi i u raspravi koja se ovih dana pojavila na popularnom Redditu.

Mišljenja su podeljena Foto: RINA

Jedna korisnica na popularnom forumu napisala je:

– Nedavno smo moj dečko i ja imali raspravu o kojoj se nikako ne možemo složiti: Da li je ulazak u prodavnice 5-10 minuta pre zatvaranja u redu? Moj argument je da to nije baš najpristojnije. Nekako je društvena praksa da se to izbegava, bar su mene tako učili. Njegov argument je da tehnički radno vreme i dalje traje – Zatim je pitala ostale kakvo je njihovo mišljenje, piše Dnevno.

„Dovoljno je što ceo dan trpe budale“

Njena objava izazvala je lavinu komentara i pokazala da Hrvati po ovom pitanju nemaju jedinstven stav.

– Ako uletiš 5 minuta pre kraja i izađeš za manje od 5 minuta, okej je. Ali ako zbog tebe moraju ostati duže, nije okej – napisao je jedan.

Kolica u supermarketu Foto: Profimedia / Wavebreak

– Uletiš 5 minuta pre zatvaranja po žvake i platiš karticom i sve je gotovo za 30 sekundi? Skroz okej, osoba mora na kasi biti dozatvaranja tako i tako i za to je plaćena. Uletiš 5 minuta pre zatvaranja pa natovariš pola kolica i onda kad zatvore jer nisi stigao do kase ti kažu da sve vratiš jer više ne mogu kucati, pa ih pošalješ… i samo ostaviš da sami spreme? Nije okej i seljačina si – dodao je drugi.

„Sve dok izađeš pre zatvaranja – u redu je.“

„Dok radi kasa je okej, ako ne stigneš do tada, to je tvoj problem.“

„Nikad ne ulazim pred zatvaranje, dovoljno je što ceo dan trpe budale (mušterije), još im samo ti fališ u 20:58.“

„Inače ne ulazim pred zatvaranje jer ne volim taj stres i jurnjavu. Ali ako mi treba jedna sitnica i znam da ću stići bez problema i da ostaje još vremena, onda odem, pisali su.

Radno vreme je do poslednje sekunde

– Koliko god da je to regularno, znajući da radnici svakako ostaju i posle radnog vremena jer moraju da obave poslove zatvaranja, ja ne praktikujem da dolazim pred kraj jer imam empatiju prema njima i ne želim da zbog mene ostaju ni minut duže nego što bi inače ostali.

– Sad neka se ljudi vode time da pod mora biti opran i dezinfikovan, površine obrisane, kasa zaključana, novac prebrojan i spremljen. Voće i povrće stavljeno u frižider. Ima toga. Sad, ko je tu kreten?

Ne vole da im kupci pomeraju složene stvari Foto: Shutterstock

– Radno vreme je radno vreme, koliko god to našim ugostiteljima i zaposlenima generalno nije jasno. Do poslednje sekunde – zaključio je jedan.

Javili su se prodavci

– Pa evo, ja nemam klasičnu prodavnicu, pa mi ljudi bez problema ulete petkom u 15:58, dve minute pre zatvaranja, i misle da je sasvim okej da me zadrže posle radnog vremena. Skrešem im u glavu sve po spisku, isto kao kad me zovu subotom u 8 ujutru, ali to je posao od kojeg živim i moj je, pa istrpim“, javila se jedna prodavačica.

– Kao neko ko radi kao prodavac, ako mi uđeš 5-10 minuta pre zatvaranja, u svojoj glavi ću te otkačiti, ali poslužiću te jer je radno vreme. Eventualno ću imati malo besan izraz lica. Nakon zatvaranja ti ništa neću puniti niti čistiti, radije ću slušati šeficu kako mi prebacuje sledećeg dana jer je radno vreme do 22 sata i ne planiram da ostajem duže. Postoje i oni specijalci koji znaju da uđu 15 minuta pre zatvaranja, pa sada još pričaju kako je njima prošao dan – dodao je drugi.