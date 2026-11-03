Traži se rešenje za 713 radnika iz Valjeva: Oglasili se iz NZS zbog najave otkaza u italijanskoj fabrici čarapa
- NZS traži posao za 713 radnika kompanije 'Valy doo' iz Valjeva, nakon najave smanjenja broja zaposlenih.
- Kontaktirani su poslodavci u Valjevu i okolini, a pojedine firme već traže oko 330 radnika.
- U planu je i grupno savetovanje za zaposlene, uz informacije o obukama, merama podrške i novčanoj naknadi.
Nacionalna služba za zapošljavanje već je preduzela konkretne korake u pronalaženju mogućnosti za zapošljavanje radnika kompanije „Valy doo“ , nakon najavljenog smanjenja broja zaposlenih u ovoj kompaniji.
Na sastanku sa rukovodstvom kompanije „Valy doo“, održanom 27. oktobra, razgovarano je o najavljenim promena poslovanja ove kompanije i mogućnostima podrške za 713 radnika u proizvodnji, koji će, prema najavi menadžmenta, biti obuhvaćeni smanjenjem broja zaposlenih.
Odmah nakon sastanka, predstavnici NSZ kontaktirali su više poslodavaca u Valjevu i okolini kako bi sagledali njihove potrebe za radnom snagom, pri čemu su pojedine kompanije već iskazale potrebu za oko 330 radnika.
U aktivnosti pronalaženja mogućnosti za zaposlenje radnika kompanije „Valy doo“, pored Filijale Valjevo, uključene su i filijale
NSZ u Šapcu, Loznici, Čačku i Kragujevcu.
Nacionalna služba za zapošljavanje nastavlja aktivnu komunikaciju sa kompanijom „Valy doo“ i drugim zainteresovanim poslodavcima koji su iskazali potrebu za novim zaposlenima, kako bi zainteresovani radnici u što skorijem periodu neposredno mogli da razgovaraju sa potencijalnim poslodavcima o raspoloživim radnim mestima i uslovima zapošljavanja.
Primarni cilj je da se sagledaju mogućnosti za novo zaposlenje dok su radnici još uvek u radnom odnosu, kako bi se, gde god je moguće – skratio period između dva zaposlenja.
Istovremeno, NSZ radi na organizovanju grupnog profesionalnog savetovanja za zaposlene u kompaniji „Valy doo“, tokom kojeg će im biti predstavljeni dostupni oblici podrške, uključujući obuke i mere aktivne politike zapošljavanja, kao i informacije o ostvarivanju prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti, pod uslovima propisanim zakonom.
Biznis Kurir