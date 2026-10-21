Počinje isplata redovne novčane naknade za nezaposlene u Srbiji.
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Evo ko danas i sutra dobija novac preko Poštanske štedionice: Radi se o jednoj vrsti novčane naknade
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Redovna novčana naknada za nezaposlene biće isplaćena danas. Takođe, privremena novčana naknada za ljude koji žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija u četvrtak, 22. oktobra, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ).
Novac će nezaposlenima biti isplaćen preko Banke Poštanska štedionica.
Kurir Biznis/Tanjug
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