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Redovna novčana naknada za nezaposlene biće isplaćena danas. Takođe, privremena novčana naknada za ljude koji žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija u četvrtak, 22. oktobra, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ).

Novac će nezaposlenima biti isplaćen preko Banke Poštanska štedionica.

Kurir Biznis/Tanjug

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