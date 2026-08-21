Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Redovna novčana naknada za jul ove godine za nezaposlena lica biće isplaćena danas, najavljeno je iz Nacionalne službe za zapošljavanje.

Privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP KiM biće isplaćena 22. avgusta, navedeno je u saopštenju.

Naknade će biti isplaćene preko Banke Poštanska štedionica.

Podsećamo, od 1. februara 2026. godine, nezaposleni dobijaju uvećane naknade. Nakon ovogodišnjeg usklađivanja, najniža bruto novčana naknada za slučaj nezaposlenosti je 33.745 dinara, dok će najniža neto novčana naknada iznositi 22.170,47 dinara.

Najviša bruto novčana naknada je 78.226 dinara, dok će najviša neto novčana naknada biti 51.394,48 dinara.

Konkretan iznos novčane naknade zavisi od zbira zarada, odnosno osnovica osiguranja za slučaj nezaposlenosti ostvarenih u periodu od 12 meseci koji prethode mesecu u kome je prestao radni odnos, odnosno prestalo osiguranje, podsećaju iz Nacionalne službe za zapošljavanje.