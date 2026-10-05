OTVOREN OSMI CIKLUS PROJEKTA „ZASADI DRVO“
Osmi ciklus projekta„Zasadi drvo“ zvanično je otvoren ovog vikenda u Botaničkoj bašti “Jevremovac”, u okviru događaja “Priroda nema pauzu”. Projekat je pokrenut 2019. godine i nakon sedam ciklusa i više od 1.250.000 posađenih sadnica, nastavlja da raste i okuplja građane, institucije, stručnjake i partnere oko zajedničke ideje očuvanja prirode i odgovornijeg odnosa prema životnoj sredini.
Pored sadnje novih stabala, fokus u osmom ciklusu će biti na obnovi požarima ugroženih područja, uz nastavak edukativnih programa, aktivnosti za decu i mlade i novih formata koji povezuju sadnju, učenje i uključivanje zajednice.
Početak osmog ciklusa obeležen je prigodnim programom u Botaničkoj bašti „Jevremovac“, u okviru događaja “Family day” posvećenom prirodi, edukaciji i aktivnostima za najmlađe. Partneri i prijatelji projekta, mnogobrojni gosti i posetioci imali su priliku da uživaju u nastupu dečjeg hora Vokal Kids, naučnom šou programu edukatora Milana Popovića, predstavi za decu „Izumrli predmeti“ i stručno vođenom obilasku Botaničke bašte „Jevremovac“. Paralelno sa glavnim programom održane su radionice za decu i porodice, kroz koje su najmlađi sadili biljke, upoznavali različite vrste drveća i učili o značaju šuma i očuvanju prirode.
„Kada smo 2019. godine pokrenuli akciju „Zasadi drvo“, želeli smo da uradimo nešto konkretno za prirodu i okupimo ljude oko dobrog cilja. Danas, sa više od 1.250.000 posađenih sadnica širom Srbije, vidimo da su se trud i zajednički rad isplatili i doneli prave rezultate. Za WMG, briga o okolini i ljudima je trajna obaveza, a kroz osmi ciklus nastavljamo da rastemo, negujemo i širimo partnerstva“, izjavila je Ana Aleksić, članica borda WMG i predsednica Upravnog odbora WMG fondacije.
Tokom sedam ciklusa projekta „Zasadi drvo“ posađeno je više od 1.250.000 sadnica na više od 550 lokacija širom Srbije, prikupljeno je oko 12,5 tona semena i organizovano oko 50 edukativnih radionica za decu.
„U osmi ciklus ulazimo sa iskustvom sedam prethodnih godina i jasnim pravcem daljeg razvoja projekta. Imajući u vidu da su leto za nama obeležili požari sa katastrofalnim posledicama po šume, šumsko zemljište i staništa, naš fokus u predstojećoj sezoni biće na obnovi ugroženih područja. Pored toga, nastavljamo da ulažemo u edukaciju i programe koji uključuju decu, mlade i lokalne zajednice, kao i u nove formate koji povezuju znanje, struku i konkretne aktivnosti na terenu. Zahvalna sam našim partnerima koji su uz nas od prvog dana i uverena sam da ćemo i ove godine napraviti rezultate na koje ćemo svi moći da budemo ponosni “, izjavila je Irena Petrović, direktorka WMG fondacije.
Projekat „Zasadi drvo“ realizuje WMG fondacija, uz podršku, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za šume, Ministarstva prosvete, JP „Srbijašume“, JP „Vojvodinašume“, Pokreta gorana Srbije, Privredne komore Srbije, Botaničke bašte „Jevremovac“, Biološkog i Šumarskog fakulteta u Beogradu, Šumarske škole Kraljevo, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Instituta za šumarstvo i JKP „Zelenilo Beograd“.
Tokom godina okupio je hiljade volontera, građana, stručnjaka i partnera, povezujući konkretne aktivnosti na terenu sa edukacijom i podizanjem svesti o značaju očuvanja prirodnih resursa. Razvoj projekta pratile su i nove inicijative i pristupi ozelenjavanju. U okviru sedmog ciklusa posađena je prva Miyawaki šuma u Srbiji, u selu Aleksandrovo, čime je projekat dodatno proširio svoje aktivnosti ka novim modelima stvaranja zelenih prostora.
U osmom ciklusu projekat će nastaviti da razvija aktivnosti koje povezuju sadnju, edukaciju i uključivanje zajednice, uz poseban fokus na decu i mlade. Planirani su edukativni programi, festivali i novi formati koji će teme očuvanja prirode, biodiverziteta i odgovornog odnosa prema životnoj sredini približiti najmlađima kroz neposredno iskustvo i aktivno učešće.
Otvaranje osmog ciklusa projekta “Zasadi drvo” obeleženo je u okviru događaja pod nazivom „Priroda nema pauzu“, koji je organizovala kompanija Mondo INC, uz podršku WMG fondacije.