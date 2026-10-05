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Osmi ciklus projekta„Zasadi drvo“ zvanično je otvoren ovog vikenda u Botaničkoj bašti “Jevremovac”, u okviru događaja “Priroda nema pauzu”. Projekat je pokrenut 2019. godine i nakon sedam ciklusa i više od 1.250.000 posađenih sadnica, nastavlja da raste i okuplja građane, institucije, stručnjake i partnere oko zajedničke ideje očuvanja prirode i odgovornijeg odnosa prema životnoj sredini.

Pored sadnje novih stabala, fokus u osmom ciklusu će biti na obnovi požarima ugroženih područja, uz nastavak edukativnih programa, aktivnosti za decu i mlade i novih formata koji povezuju sadnju, učenje i uključivanje zajednice.

Početak osmog ciklusa obeležen je prigodnim programom u Botaničkoj bašti „Jevremovac“, u okviru događaja “Family day” posvećenom prirodi, edukaciji i aktivnostima za najmlađe. Partneri i prijatelji projekta, mnogobrojni gosti i posetioci imali su priliku da uživaju u nastupu dečjeg hora Vokal Kids, naučnom šou programu edukatora Milana Popovića, predstavi za decu „Izumrli predmeti“ i stručno vođenom obilasku Botaničke bašte „Jevremovac“. Paralelno sa glavnim programom održane su radionice za decu i porodice, kroz koje su najmlađi sadili biljke, upoznavali različite vrste drveća i učili o značaju šuma i očuvanju prirode.

Foto: Goran Zlatković

„Kada smo 2019. godine pokrenuli akciju „Zasadi drvo“, želeli smo da uradimo nešto konkretno za prirodu i okupimo ljude oko dobrog cilja. Danas, sa više od 1.250.000 posađenih sadnica širom Srbije, vidimo da su se trud i zajednički rad isplatili i doneli prave rezultate. Za WMG, briga o okolini i ljudima je trajna obaveza, a kroz osmi ciklus nastavljamo da rastemo, negujemo i širimo partnerstva“, izjavila je Ana Aleksić, članica borda WMG i predsednica Upravnog odbora WMG fondacije.

Tokom sedam ciklusa projekta „Zasadi drvo“ posađeno je više od 1.250.000 sadnica na više od 550 lokacija širom Srbije, prikupljeno je oko 12,5 tona semena i organizovano oko 50 edukativnih radionica za decu.

„U osmi ciklus ulazimo sa iskustvom sedam prethodnih godina i jasnim pravcem daljeg razvoja projekta. Imajući u vidu da su leto za nama obeležili požari sa katastrofalnim posledicama po šume, šumsko zemljište i staništa, naš fokus u predstojećoj sezoni biće na obnovi ugroženih područja. Pored toga, nastavljamo da ulažemo u edukaciju i programe koji uključuju decu, mlade i lokalne zajednice, kao i u nove formate koji povezuju znanje, struku i konkretne aktivnosti na terenu. Zahvalna sam našim partnerima koji su uz nas od prvog dana i uverena sam da ćemo i ove godine napraviti rezultate na koje ćemo svi moći da budemo ponosni “, izjavila je Irena Petrović, direktorka WMG fondacije.

Foto: Goran Zlatković

Projekat „Zasadi drvo“ realizuje WMG fondacija, uz podršku, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za šume, Ministarstva prosvete, JP „Srbijašume“, JP „Vojvodinašume“, Pokreta gorana Srbije, Privredne komore Srbije, Botaničke bašte „Jevremovac“, Biološkog i Šumarskog fakulteta u Beogradu, Šumarske škole Kraljevo, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Instituta za šumarstvo i JKP „Zelenilo Beograd“.

Tokom godina okupio je hiljade volontera, građana, stručnjaka i partnera, povezujući konkretne aktivnosti na terenu sa edukacijom i podizanjem svesti o značaju očuvanja prirodnih resursa. Razvoj projekta pratile su i nove inicijative i pristupi ozelenjavanju. U okviru sedmog ciklusa posađena je prva Miyawaki šuma u Srbiji, u selu Aleksandrovo, čime je projekat dodatno proširio svoje aktivnosti ka novim modelima stvaranja zelenih prostora.

1/9 Vidi galeriju Osmi ciklus projekta „Zasadi drvo“ zvanično je otvoren ovog vikenda u Botaničkoj bašti “Jevremovac” Foto: Goran Zlatković

U osmom ciklusu projekat će nastaviti da razvija aktivnosti koje povezuju sadnju, edukaciju i uključivanje zajednice, uz poseban fokus na decu i mlade. Planirani su edukativni programi, festivali i novi formati koji će teme očuvanja prirode, biodiverziteta i odgovornog odnosa prema životnoj sredini približiti najmlađima kroz neposredno iskustvo i aktivno učešće.