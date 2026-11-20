Poreska uprava objavila je danas obaveštenje u vezi sa obavezom uplate pazara na račun poreskih obveznika i načinu ispunjavanja poreskih obaveza, namenjen obveznicima koji su u Alta banci Beograd imali otvorene račune.

Kako je navedeno na sajtu Poreske uprave, obaveštenje je objavljeno na inicijativu Narodne banke Srbije (NBS) kojoj se obratio veći broj poreskih obveznika koji su u Alta banci a.d. Beograd imali otvorene račune, sa zahtevom za instrukcije u vezi uplate pazara i ispunjenja poreskih obaveza u gotovini, ili bezgotovinskom uplatom od strane lica koja nisu poreski obveznici, odnosno poreski placi.