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Tim Slomimo kaveze dobio je na uvid snimke koji otkrivaju neadekvatne uslove držanja životinja na jednoj kaveznoj farmi u Srbiji. Na snimku se vide koke nosilje lišene osnovnih životnih standarda.

Koke se uznemireno guraju jedna o drugu i o rešetke kaveza jer nemaju prostora za kretanje. Nemaju prostora čak ni da rašire krila. Čuju se potresni krici nesrećnih ptica. Na životinjama se vide gola koža i kosti, jer im je čak i sa krila opalo perje. Njihove noge ne mogu da se odmore jer stoje na rešetkama, što životinji stvorenoj da trči po zemlji i travi izaziva nelagodnost. Neke od njih ne prežive dugo taj dvadesetčetvoročasovni horor, pa se na snimku među živim, izmučenim pticama vide i koke nosilje koje su umrle.

kokoške farma Foto: Slomimo kaveze

- Prizor je veoma uznemirujući, tužan i bolan, a snimljen je ove godine u Srbiji. Strašno je i to što ovo nije jedina farma na kojoj se koke nosilje tako tretiraju. Jaja sa takvih farmi prodaju se u domaćim supermarketima, a ljudi ne znaju šta kupuju i kolika se patnja krije iza jajeta koje na sebi ili na ambalaži nosi oznaku 3 (kavezni uzgoj), ističe Tamara Jevtović, menadžerka kampanje Slomimo kaveze.

kokoške farma Foto: Slomimo kaveze

Snimci su dostavljeni timu jer se Slomimo kaveze, zajedno sa hiljadama posvećenih građana saboraca, bori za društvo u kojem nijedna koka nosilja ne mora da pati iza rešetaka.

kokoške farma Foto: Slomimo kaveze

Zato Jevtović podseća da je odgovorno poslovanje obaveza svih privrednih subjekata, ali i ističe da sadržaj koji se vidi na snimku dovodi u pitanje poštovanje standarda dobrobiti životinja.

- Sigurni smo da mnogi građani naše zemlje osuđuju ovakav odnos prema životinjama. Zato pozivamo sve da u što većem broju potpišu peticiju Slomimo kaveze, koja zahteva da supermarketi u Srbiji izbace jaja iz kaveznog uzgoja iz svoje ponude. Kada se veliki broj ljudi suprotstavi nepravdi, kompanije su u obavezi da saslušaju njihove zahteve. Hajde da zajedno prekinemo patnju koka nosilja na srpskim farmama, poziva Jevtović.

Peticiju za ukidanje kaveza do sada je potpisalo skoro 22.000 ljudi.

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