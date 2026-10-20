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"Sunce ti poljubim i koke i sve...", tako bi se najtačnije i najkraće mogao opisati biznis sa kokama i jajima u koji su ušli porodično sin i otac - Milan i Željko iz Srbije.

U želji da svede račune i da se preračuna koliko je uložio a koliko zaradio, sin je odgovorio na prosto pitanje:

Koliko smo uložili a koliko zaradili od prodaje jaja za 60 dana?

Na samom početku otkrili su i kako su počeli.

- Limove smo dobili od kuma, a u objekat smo uložili samo šarafe..., kažu uz osmeh jer su dosta materijala i stare građe imali i na imanju i sve su to iskoristili da bi početno ulaganje bilo što manje.

- Za početak, objekat koji smo napravili, koliko smo para uložili u taj objekat?

- Samo šarafe! To je sve reciklirano, od našeg starog čardaka i od kojih još materijala što smo našli po dvorištu. Limove dobili od kuma, pokrivače i eto, to je to.

1/8 Vidi galeriju Kolika je zarada od prodaje jaja za 60 dana Foto: Youtube Printscreen, Milan Željko

Koliko su koštale koke?

- Nakon toga, sledeće, prvo veliko ulaganje. Prvo sam uzeo 40 koka to je bilo 12.000 dinara. Kupovao sam iznošene koke po ceni od 300 dinara i nakon toga sam uzeo još 30 komada. I to je još 9.000. Tako da za početak smo uložili 21.000 dinara u ove iznošene koke i nakon toga došli smo do ovog ogromnog ulaganja, slobodno možemo reći, gde smo uzeli 30 mladih koka.

- A 30 mladih koka je upravo izašlo ovoliko novaca - 31.500, što očekuju da im se vrati za mesec i po, najviše dva jer mlade koke tek od 30. nedelje počinju da nose jaja od 60-ak grama.

Vele i da nije baš sve išlo po planu.

- Danas vam pokazujem najveće probleme sa kokama: počele su da jedu jaja. Pored toga, kupujemo nove koke i smeštamo ih kod starih, ali ni to nije prošlo baš najbolje jer su se neke i tukle! A četiri su, nažalost, i uginule.

- Uginule su mi čak četiri koke. Na početku imali smo 73, sada imamo 69. Kupio sam 70 ovih iznošenih koka. Procenat nosivosti s kojim bih ja bio zadovoljan je nekih 70%. Inače, za ova 2 meseca skupljao sam novac u jednu zlatnu kutiju. Da li će taj novac biti dovoljan da mi pokrije nova ulaganja, tj. nove koke?

Foto: Youtube Printscreen, Milan Željko

- S obzirom da sam spomenuo da bih bio zadovoljan s nosivošću od 70%, imam još jednu vest da saopštim, a to je da idemo po nove koke. To su skroz drugačije koke od ovih, sitnije su, druge su boje, i zanima me da li će ove koke da napadaju nove koje donesemo danas. Šta očekujemo od ovih koka? Ovo su mlade koke koje imaju 18 nedelja. Očekujem da će nosivost biti nekih 80-90%. Dok od ovih matorih, koje su sada već kod mene, očekujem da nosivost bude 70%.

Inače Milan i Željko kažu da koke koje imaju su diskriminisale patke maksimalno.

- Njih 30 se sjati na 2 patke, napadnu ih i bukvalno ih ubiju od batina...

Koke drže na slobodan način, puštene - "slobodan uzgoj sa našim žitaricama".

Zato su jaja velika, teža od 65 grama - veličina L, a izmerio je i poneko od čak 85 grama!

Na kraju, računamo koliko je ovaj biznis zaista isplativ za 60 dana?

- I uglavnom, sad kad smo to proračunali, kad smo sve skontali, vreme je da izbrojimo koliko smo novca do sada zaradili od ovih naših iznošenih koka za 60 dana.

- Hajde da izbrojimo... Vidite vi koliki je bunt para ovde. Sad bi čovek mislio tu ima puno para. Ali nema toliko puno. Ovde ima tačno 30.600 dinara.

- I da napravimo paralelu. Prvih 30 dana, kada sam pravio prvi presek, imali smo tačno 15.000 dinara. Znači, one su za sledećih 30 dana, u sledećem mesecu, nosile maltene isto jaja. Tako da, savet za sve ljude koji planiraju da se bave ovim, ne uzimajte iznošene koke ako želiš biznis.

- Ukoliko želite da uzmete koke da imate za sebe, to jest da imate jaja za kuću, onda uzmite iznošene. Ovako, za biznis, nula bodova...

- Da li mi je ovo najgora investicija ikada, upitao je sam sebe mladi domaćin.

Cena jaja

Jedno jaje prodavao je za 20 dinara starim mušterijama tu po selu, a za nove mušterije biće najverovatnije 25 dinara.