"Slične brojke imali smo 2021. godine, koja je bila najteža do sada kada je reč o ptičjem gripu. Nemoguće je predvideti dalji razvoj situacije, ali FLI očekuje dodatni porast slučajeva i žarišta", izjavila je direktorka instituta Krista Kin dodajući da "situacija ostaje veoma dinamična", saopštio je nemački Institut za zdravlje životinja Fridrih Lefler (FLI), a preneosi Dojče vele.

Najviše eutanaziranih ptica zabeleženo je u saveznim pokrajinama Meklenburg-Zapadna Pomeranija i Brandenburg, koja okružuje Berlin.

Lokalne vlasti u Brandenburgu saopštile su da će još oko 130.000 ptica biti uništeno nakon potvrde novih slučajeva zaraze.

Preventivno uništavanje živine sprovodi se i u drugim delovima zemlje, pošto je potvrđeno prisustvo visoko zaraznog virusa H5N1.

Prema navodima instituta, divlje ptice selice, naročito ždralovi, glavni su prenosioci virusa.

Ove godine u severozapadnom Brandenburgu primećeni su masovni pomori ždralova tokom njihovog zaustavljanja na putu ka Francuskoj, Španiji i severnoj Africi.

Ranije ovog meseca, francuska agencija za nadzor zdravlja životinja ESA saoštila je da je zabeleženo 56 epidemija u 10 zemalja Evropske unije i u Velikoj Britaniji od avgusta do sredine oktobra.

Kurir Biznis/Telegraf

