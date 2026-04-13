Mladi Nemanja Gavrilović ima samo 26 godina i već je ozbiljan proizvođač jaja i tu ne bi bilo ništa čudno da do pre godinu i po dana nije ni pomišljao na to. 

Naime, za godinu i po dana, bez preteranog znanja, ali zahvaljujući interesovanju, Nemanja Gavrilović na imanju u Stublinama, počeo je sa proizvodnjom domaćih jaja iz slobodnog uzgoja.

Ali kada je odlučio da se tome ozbiljno posveti, onda prepreka ka uspehu više nije bilo.

Kako je Nemanja iz Obrenovca za godinu dana stvorio biznis sa domaćim jajima

- Ideja je došla pre godinu i dva-tri meseca, spontano kroz priču, veli Nemanja za obrenovački RTV Mag i dodaje da je čuo da je velika potražnja za domaćim jajima i, pre svega, za hranom sa sela.

- Počeli smo s manjom količinom i videli da to ide, a trudimo se da damo kvalitet... Radimo slobodan uzgoj, stalno su puštene, koke su slobodne 24 sata... i imaju pristup svežoj vodi 24 sata, 800 litara im je dostupno, kaže Nemanja.

- Imaju i svežu detelinu, kupus, zelenu salatu i svežu lubenicu kad je sezona, prošle godine smo potrošili tonu i 800 kilograma lubenice..., kao i dodatni kukuruz i sojinu sačmu uz njihovu svakodnevnu ishranu.

- Jedu jednom sve odjednom ili se deli na dva obroka, zeleniš i kukuruz u jednom, a smesu drugom...

Dnevno snesu 450-460 jaja na dan, a o njima brine isključivo Nemanja kako ne bi doživele stres jer kad se to desi nose manje jaja, čak i do 30 dnevno. 

- Potrebno je da se koka navikne na vas....

Žumanca su jarkonarandžaste boje bez ikakvih mirisa i žumance ne puca, a koru je teško razbiti - to je pravo domaće jaje, potvrđuje Nemanja čije koke nose i jaja kapitalce - od 125 grama, što je isključivo veličina L i XL jajeta.     

Dešavalo se i da u jednom jajetu budu i 4 žumanceta!

Ono što je najneverovatnije jeste da Nemanja nije imao nikakvo predznanje već samo veliku želju i puno interesovanja a veli i da svaki dan nauči nešto novo. 

Proda 12.000 jaja mesečno

Trenutno ima oko 500 koka nosilja, koje u toku meseca snesu od 11 do 12 hiljada jaja. Registrovao je dva gazdinstva, a uskoro će imati i registrovanu farmu, na kojoj se grade novi kapaciteti.

