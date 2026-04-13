kako je došao na ideju

Mladi Nemanja Gavrilović ima samo 26 godina i već je ozbiljan proizvođač jaja i tu ne bi bilo ništa čudno da do pre godinu i po dana nije ni pomišljao na to.

Naime, za godinu i po dana, bez preteranog znanja, ali zahvaljujući interesovanju, Nemanja Gavrilović na imanju u Stublinama, počeo je sa proizvodnjom domaćih jaja iz slobodnog uzgoja.

Ali kada je odlučio da se tome ozbiljno posveti, onda prepreka ka uspehu više nije bilo.

- Ideja je došla pre godinu i dva-tri meseca, spontano kroz priču, veli Nemanja za obrenovački RTV Mag i dodaje da je čuo da je velika potražnja za domaćim jajima i, pre svega, za hranom sa sela.

- Počeli smo s manjom količinom i videli da to ide, a trudimo se da damo kvalitet... Radimo slobodan uzgoj, stalno su puštene, koke su slobodne 24 sata... i imaju pristup svežoj vodi 24 sata, 800 litara im je dostupno, kaže Nemanja.

- Imaju i svežu detelinu, kupus, zelenu salatu i svežu lubenicu kad je sezona, prošle godine smo potrošili tonu i 800 kilograma lubenice..., kao i dodatni kukuruz i sojinu sačmu uz njihovu svakodnevnu ishranu.

- Jedu jednom sve odjednom ili se deli na dva obroka, zeleniš i kukuruz u jednom, a smesu drugom...

Dnevno snesu 450-460 jaja na dan, a o njima brine isključivo Nemanja kako ne bi doživele stres jer kad se to desi nose manje jaja, čak i do 30 dnevno.

- Potrebno je da se koka navikne na vas....

Žumanca su jarkonarandžaste boje bez ikakvih mirisa i žumance ne puca, a koru je teško razbiti - to je pravo domaće jaje, potvrđuje Nemanja čije koke nose i jaja kapitalce - od 125 grama, što je isključivo veličina L i XL jajeta.

Dešavalo se i da u jednom jajetu budu i 4 žumanceta!

Ono što je najneverovatnije jeste da Nemanja nije imao nikakvo predznanje već samo veliku želju i puno interesovanja a veli i da svaki dan nauči nešto novo.

Proda 12.000 jaja mesečno