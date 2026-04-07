Slušaj vest

Hrskave spolja, sočne iznutra, praseće bajadere su srpski gastronomski specijalitet koji je poslednjih godina veoma tražen za prazničnu ili slavsku trpezu.

Prave se od pečenih svinjskih ili jagnjećih rebara bez kostiju koja se na poseban način presuju a potom seku u štanglice ili kockice.

Poslednjih nekoliko godina najtraženiji su specijalitet jer je reč o prasetini bez kostiju.

Prase se ispeče, odvoji se meso od kostiju pa se iseče i stavlja u kalup i presuje.

Vidi galeriju Biznis s prasećim bajaderama Despota iz Obrenovca

- To je to, prosto ali jako zanimljivo i lepo, kaže Despot Jeremić, specijalista za praseće "bajadere" iz Obrenovca koji je taj posao nasledio od oca.

- Prase od 16-17 kilograma treba da se peče od tri do tri i po sata, kaže Despot i dodaje da se posle toga ostavi da se ohladi desetak minuta, a da potom za proces odvajanja od kostiju i presovanja treba još oko pola sata.

Ko se tačno prvi dosetio tog srpskog "slatkiša" nije poznato, ali se veruje da potiče iz Šumadije.

- Ko se dosetio toga, smislio je lepu i pravu stvar, veli mladi Despot za obrenovački RTV Mag.

Znanje sa oca na sina

Mladi gazda Despot kaže da but ne ide u "bajaderu" jer je jako suv nego ide svinjska plećka i delovi stomaka zbog čega su i tako sočne.

Inače, Despot ima samo 28 godina i po zanimanju je kuvar a posao je nasledio od oca.

- Moj otac je počeo da se bavi ovim poslom pre 20 i nešto godina. Ja sam uz njega krenuo to da radim, zavoleo sam, naučio sam, uhvatio neke finese i eto sad to radim ja, kaže Despot koji dodaje da je jako teško s radnicima i da nažalost nema mladih koji bi želeli to majstorstvo da izuče, a ni starijih jer beže od ovog posla a mladi majstor kaže da ne zna zašto.

Kolika je cena po kilogramu za prazničnu trpezu u nedelju

Iako im je pečenje sa ražnja, uvek broj 1, Despot kaže i da su "bajadere" postale izuzetno tražene i da ih mušterije rado kupuju. Kilogram prasećih "bajadera" u Obrenovcu, gde Despot radi, košta 2.860 dinara.