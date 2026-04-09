Slušaj vest

Ova procena izvedena je u skladu sa podacima IMARC Group, firme koja daje tržišne procene cena minerala i koja je bor procenila na neverovatnih 780 dolara po toni u četvrtom kvartalu prošle godine.

Informaciju je objavio kanadski finansijski portal Stockhouse u saradnji sa kompanijom Boron One Holdings Inc. iz Kanade, koja u Srbiji razvija ovaj projekat i nalazi se na korak od otvaranja rudnika.

U tekstu se podseća da je bor, mineral široke primene, ključan za brojne industrije, uključujući proizvodnju stakla i optičkih vlakana, metalurgiju, elektroniku, obnovljive izvore energije, baterije i električna vozila.

Evropa zavisna od uvoza bora

Ističe se da su evropske zemlje gotovo potpuno zavisne od uvoza bora, što razvoj resursa u Srbiji čini strateški značajnim za industrijsku i energetsku sigurnost kontinenta.

Kako je navedeno, Boron One je jedina javna kompanija na svetu sa čistom fokusom na bor, sa ciljem da diverzifikuje globalnu ponudu i konkuriše velikim igračima poput Rio Tinta i Eti Madena. Projekat Piskanja kod Raške, koji je u stopostotnom vlasništvu kanadske kompanije, raspolaže visokokvalitetnim resursima bora sa niskom kontaminacijom arsenikom, što dodatno povećava njegovu atraktivnost za evropske potrošače.

Procene resursa Piskanje uključuju 1,39 miliona tona merene, 5,48 miliona tona indikativne i 284.700 tona inferirane količine B₂O₃ (oksid bora), sa prosečnim sadržajem bora od 34–40%.

Pribavljaju dozvole za eksploataciju

Prema navodima portala Stockhouse, Boron One je do sada završio preliminarnu ekonomsku procenu resursa na projektu Piskanja (2022. godine), studiju izvodljivosti (2023) i procenu uticaja na životnu sredinu (2025). Navodi se da je kompanija u procesu dobijanja svih potrebnih dozvola za eksploataciju i da trenutno radi na drugoj od tri faze licenciranja, sa planom da uđe u fazu izgradnje i prerade. Kako se podseća, Boron One je u martu objavio je da je u toku proces provere i pregovora sa potencijalnim strateškim partnerom koji ima velike potrebe za boratnim mineralima i derivatima.

Pored toga, kako podseća Stockhouse, Kanađani su pokrenuli i inicijativu za obnovu obližnjeg rudnika kolemanita (ruda bora) Pobrđe, koja bi mogla ubrzati put do proizvodnje i generisanja prihoda.

Ekapija je prošlog proleća prenela saopštenje kanadske kompanije Boron One Holdings da je njena filijala u Srbiji, firma Balkan Gold doo, potpisala Pismo o namerama sa RKU Resavica koje koje se odnosi na renoviranje ovog rudnika bornih minerala u Resavici.

U ovom rudniku kojim upravljaju Ibarski rudnici, država je devedesetih godina prošlog veka prvi put započela probnu eksploataciju rude borata u Srbiji i on već više od decenije posluje kao rudnik bora. Minerali pronađeni u Pobrđu uključuju prvenstveno kolemanit koji se koristi za zaustavljanje nuklearne reakcije u nuklearnim reaktorima i zaštitu od radioktivnih zračenja, kao i manje rezerve haulita.

Boron One je iskazao nameru da modernizuje rudnik Pobrđe i donese novu opremu kojom će moći da se vadi ruda i iz donjih ležišta.