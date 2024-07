MINISTARKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Nećemo raditi ništa što nije usaglašeno sa EU i Nemačkom, sledeći korak je stvaranje mape puta

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović kaže da ništa što je juče potpisano sa Evropskom unijom ne prejudicira što se samog projekta "Jadar" tiče, ali prejudicira to da se neće raditi ništa što nije usaglašeno sa EU i Nemačkom kao nosiocem industrijskog razvoja.

Samit Vlade Srbije, Nemačke i Evropske unije o kritičnim sirovinama održan je juče u Beogradu. Potpisan je Memorandum o razumevanju o strateškom partnerstvu Srbije i Evropske unije u oblasti održivih sirovina, lanaca vrednosti baterija i električnih vozila.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je u Dnevniku RTS-a da je Memorandum ogroman iskorak za odnose Srbije i Evropske unije kada su kritične sirovine u pitanju, za kojima raste potražnja na globalnom nivou.

”Ne radi se ovde samo o jednom projektu. Ovde se radi zapravo o saradnji Srbije i Evropske unije kada su kritične mineralne sirovine u pitanju. Srbija je bogata, pored litijuma i borata, takođe i molibdenom, takođe i niklom i kobaltom, takođe i kalcitom, imamo značajne rezerve tih minerala i imamo nameru da ih razvijamo", ističe ministarka.

Sledeći korak je, dodaje, stvaranje mape puta u narednih šest meseci, kako da se na održiv način razvija bilo koji projekat kada su u pitanju kritične mineralne sirovine.

"Što se same dozvole za eksploataciju tiče, nju izdaje Ministarstvo rudarstva i energetike, ali dug je put od istraživanja do dozvola za eksploataciju. U konkretnom slučaju projekta Jadar, mi imamo još puno posla da obavimo, ništa što je juče potpisano sa Evropskom unijom ne prejudicira što se samog projekta tiče, ali prejudicira to da ništa nećemo raditi kada su mineralne sirovine u pitanju što nije usaglašeno i sa Evropskom unijom i u ovom konkretnom slučaju sa Nemačkom kao nosiocem industrije i industrijskog razvoja kada su u pitanju električna vozila", ističe Đedović Handanović.

To znači, objašnjava, da bi bilo koji projekat dobio dozvolu za eksploataciju, mora pre svega da ima završenu tehničku investicionu dokumentaciju, ali i da dobije sve saglasnosti nadležnih institucija u Srbiji, kada su u pitanju vodoprivreda, zaštita životne sredine, spomenici kulture i lokalna samouprava.

"Znači, čitav niz postupaka koji su usklađeni sa zakonskom procedurom moraju da budu završeni, ispoštovani, da ishoduju neophodne dozvole, da bi onda konkretno Ministarstvo rudarstva moglo da uopšte razmatra dozvolu o eksploataciji, koja mora da bude upotpunjena sa završenom tehničkom investicionom dokumentacijom", ističe ministarka.

Đedović Handanović ističe da kompanije čiji su čelnici juče bili u Srbiji imaju stroge propise i zahteve kada je u pitanju razvoj njihovih proizvoda.

"U Evropskoj uniji, baterije koje se koriste za električna vozila imaju razvijen ekološki pasoš. Znači da vi možete da skenirate kju-ar kod i da kažete da li je taj proizvod proizveden poštujući sve norme i standarde, ali naravno i zahteve za reciklažu. To su stvari gde mi moramo da unapredimo to. Ali verujte, boljih partnera da podižemo sopstvene zahteve ne možemo da imamo“, kaže ministarka.

