Uoči uskršnjih praznika poznate su i cene žive stoke na stočnim pijacama i u klanicama širom Srbije. U klanicama na području južnobačkog regiona došlo je do rasta otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma, gde je protekle sedmice dominirao iznos od 470 din/kg. Ponuda i broj otkupljenih grla bili su prosečni.

Rast cena tovnih bikova

Rast otkupne cene tovnih bikova SM rase zabeležen je i u Loznici, gde se otkup najčešće odvijao po ceni od 470 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kraljevu zabeležen je rast prodajne cene krava za klanje, pa je dominirao iznos od 320 din/kg. U ponudi su bila telad SM rase, tovni bikovi i priplodne junice, ali su njihove cene ostale na prošlonedeljnom nivou.

U srednjebanatskom regionu došlo je do pada otkupne cene tovne junadi SM rase preko 480 kilograma, gde je dominirao iznos od 480 din/kg.

Niža otkupna cena junadi zabeležena je i u južnobanatskom regionu, uprkos slaboj ponudi, pa je dominirao iznos od 400 din/kg.

U braničevskom regionu ponuda i tražnja teladi i krave za klanje ostale su stabilne. Otkupne cene su zadržane - za telad 800 din/kg, a za krave za klanje 240 din/kg.

U moravičkom regionu odgajivači su za mušku telad dobijali oko 750 din/kg, za žensku 730 din/kg. Cena tovne junadi preko 480 kg iznosila je 340 din/kg, tovnih bikova preko 500 kg 350 din/kg, dok su krave za klanje koštale 240 din/kg.

Skuplje i svinje

U južnobačkom regionu prasad su dostigla cenu od 370 din/kg, dok su tovne svinje koštale od 160 do 170 din/kg. U srednjebanatskom regionu prasad od 16 do 25 kilograma dostigla su 350 din/kg, a tovne svinje od 80 do 120 kilograma 190 din/kg. Na stočnoj pijaci u Loznici cena prasadi porasla je na 450 din/kg.

Prasići se kreću do 400 dinara Foto: Shutterstock

U Kraljevu su poskupele sve kategorije - prasad su koštala 420 din/kg, a tovne svinje od 150 do 180 din/kg. U Čačku su prasad do 15 kilograma dostigla 430 din/kg, dok su prasad od 16 do 25 kilograma koštala 400 din/kg. Krmače za klanje prodavale su se za 200 din/kg.

U jablaničkom regionu prasad su dostigla 400 din/kg, dok su tovne svinje preko 120 kilograma koštale 200 din/kg. Na pijaci u Leskovcu cena prasadi skočila je na 450 din/kg.

Rast cena zabeležen kod jagnjadi

U Kraljevu su i jagnjad i jarad dostigli cenu od 470 din/kg. U Kikindi je cena jagnjadi porasla na 480 din/kg uprkos dobroj ponudi. U braničevskom regionu jagnjad su zadržala cenu od 500 din/kg, dok su ovce bile oko 200 din/kg. Slična situacija zabeležena je i u Požarevcu.

Na pijaci u Čačku jagnjad su koštala 450 din/kg, dviske 200 din/kg, a ovce 170 din/kg. Najveća potražnja bila je za jagnjadima zbog predstojećih praznika i tradicionalne trpeze. U moravičkom regionu izostao je otkup jagnjadi, jaradi i ostalih kategorija ovaca i koza.