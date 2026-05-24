Dok troškovi života nezaustavljivo rastu, penzioneri vode tihu i iscrpljujuću borbu za dostojanstven život. Hrana, računi i posebno lekovi postaju luksuz za one koji su čitav život radili.

Kako je moguće da stariji građani danas biraju između terapije i osnovnih namirnica?

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović govorili: dr Dragan Delić, bivši predsednik Lekarske komore Srbije i Milan Grujić, Udruženje penzionera Srbije.

- Zdravstveni sistem nije besplatan. On je veoma skup, iz više razloga: i zbog skupe opreme, i zbog skupih lekova. Najjeftinije je radna snaga, faktički. Tu je neki ventil da ova država izdrži taj pritisak - zato zdravstveni sistem košta. Reći ću vam jedan podatak - da mi godišnje po glavi stanovnika odvojimo 136 evra za lekove. Da biste shvatili značaj te cifre, u Hrvatskoj je to više nego dvostruko, a u Sloveniji čak tri i po puta više. Oni odvajaju 468 evra po glavi stanovnika za lekove - istakao je Delić.

dr Dragan Delić, bivši predsednik Lekarske komore Srbije

Zaostajanje u dostupnosti savremenih terapija

Kako Delić ističe, domaći zdravstveni sistem značajno zaostaje za evropskim kada je reč o dostupnosti inovativnih i savremenih terapija, što povezuje sa nižim ulaganjima u zdravstvo u odnosu na razvijenije zemlje.

- Znači, uz to imate i inovativnu terapiju, odnosno nove i veoma skupe lekove koji donose bolju efikasnost, manje neželjenih efekata i jednostavnije lečenje. Međutim, mi značajno zaostajemo za Evropom kada je reč o tim terapijama. Ma koliko se u javnosti govorilo da ih ima, to nije tačno - do skoro je samo oko 9 odsto inovativnih terapija koje su u Evropi na pozitivnoj listi bilo dostupno kod nas. Poređenja radi, Bugarska ima oko 50 odsto, Crna Gora 42 odsto, a Nemačka čak 95 odso. Jasno je da se kod nas izdvaja manje sredstava za zdravstvo.

Grujić je tokom gostovanja u emisiji "Puls Srbije vikend" najavio javnu tribinu posvećenu položaju penzionera u zdravstvenom sistemu i problemima sa kojima se suočavaju, uz učešće stručnjaka i fokus na moguće pravce unapređenja.

- Da vam kažem, mi kao Udruženje sindikata penzionera iz Srbije prepoznali smo problem sa kojim se suočavaju penzioneri u svakodnevnim zdravstvenim potrebama, i organizovali smo javnu tribinu 26. maja u 11 časova na temu "Položaj penzionera u zdravstvenom sistemu Srbije", gde će učestvovati stručnjaci poput gospodina Dragana Delića i prof. dr Danice Grujičić, sa ciljem da se ukaže na stanje u sistemu, urgentne probleme i moguće pravce unapređenja, pre svega kada je reč o redovima čekanja i pristupu primarnoj zaštiti - kaže Grujić.

Milan Grujić, Udruženje penzionera Srbije

- Zdravstveni sistem je veoma složen, i iako je država u prethodnih deset godina značajno ulagala u obnovu bolnica, kliničkih centara i opreme, rezultati nisu u potpunosti u skladu sa očekivanjima korisnika, pa se sada akcenat stavlja na organizaciju, upravljanje i unapređenje sistema kroz kadrove i menadžment, kao ključni "četvrti stub" funkcionisanja zdravstva - za emisiju "Puls Srbije vikend", objasnio je Grujić.

