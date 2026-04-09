Sutra na svim graničnim prelazima ka Evropskoj uniji očekuje se puna primena EES sistema i velike gužve na graničnim prelazima. Zato nije zgoreg znati na kojim prelazima ima manje gužvi posebno ka Hrvatskoj odakle se ide i u ostatak Evrope. Dok veliki prelazi poput Batrovaca i Šida dominiraju moćnim dunavskim vizurama, manji sremački i bački prelazi poput Neština i Bezdana svedoče o specifičnim izazovima i istorijskom značaju ovog pograničnog pojasa.

Bačka Palanka i Bogojevo su prelazi na mostovima. Ovde se Dunav preseca uz moćne vizure vode. Bačka Palanka je posebno užurbana, ali i dalje zadržava taj šarm mesta gde grad počinje čim prođete kontrolu.

Bezdan je još jedan dunavski biser, veza sa Batinom. Ovaj granični prelaz je poznat po istorijskim bitkama, a danas po mirnom protoku putnika koji idu ka Osijeku.

Sremački trio ka Hrvatskoj su i Ljuba, Sot i Neštin. Ovi prelazi su uklešteni između Dunava i fruškogorskih vinograda. Neštin je posebno specifičan jer je godinama bio žrtva geografije, gde meštani moraju preći granicu samo da bi stigli do susedne opštine.

Gužve pred Uskrs

Ako planirate putovanje za Uskrs sopstvenim automobilom, najbolje planirajte noćni prelazak na nekom alternativnom prelazu, ako putujete avionom bar u odlasku iz Srbije vas ne očekuje čekanje, ali ako na neko uskršnje putovanje krećete autobusom jedino vam preostaje da se naoružate strpljenjem.

Ovo su osnovni saveti za državljane Srbije koji planiraju da Uskrs provedu u inostranstvu.

Jer od petka 10. aprila EU počinje punu 24-časovnu primenu EES sistema, što će neminovno proizvesti veće gužve na graničnim prelazima i višesatna čekanja da bi se stupilo na tlo EU. U pitanju je poseban sistem koji se odnosi na građane zemalja van Šengenskog prostora koji su u obavezi da daju otiske prstiju i budu skenirani pre ulaska u države EU.