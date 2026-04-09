Hotel Huma Kotor Bay uputio je simpatičnu i duhovitu poruku posadi misije. Poručili su im preko Instagram profila da ih prate sa divljenjem, ali i da već sada misle na njihov povratak na Zemlju. Jer, kako kažu – znaju da će biti iscrpljeni nakon puta oko Meseca, pa su odlučili da im ponude nešto što nijedna svemirska stanica nema: pravi odmor.

Odmor na račun kuće

"Čekamo vas da vas ugostimo i pružimo vam zasluženi mir i relaksaciju na najčarobnijem mestu na planeti“, stoji u objavi koja je brzo privukla pažnju na društvenim mrežama.

Uz dodatak: boravak je, naravno, na račun kuće.

I dok su astronauti deo istorijske misije, u Kotoru ih već čeka pogled na Bokokotorski zaliv, sunce kome nije potreban filter i, što je možda najvažnije, potpuni reset posle svemirske avanture.

Ako ništa drugo, lepo je znati da, kad se vrate sa ruba svemira, astronauti imaju rezervisan kutak na Zemlji.

Real-time marketing

Ovaj potez predstavlja odličan primer real-time marketinga, gde brendovi koriste globalne događaje kako bi komunicirali svoje vrednosti. Ponudivši gostoprimstvo astronautima koji će provesti dane u skučenoj kapsuli Orion, Huma Kotor Bay je na inteligentan način stavila fokus na svoje ključne atribute: mir, regeneraciju i vrhunski komfor u Bokokotorskom zalivu.

Iako još uvek čekamo da vidimo hoće li se astronauti, nakon slijetanja u Pacifik, odlučiti za let preko okeana do Crne Gore, jedno je sigurno – hotel Huma Kotor Bay je već uspeo da lansira svoj brend u samu orbitu pažnje regionalne poslovne javnosti.

Ostaje pitanje: da li će Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen zameniti nultu gravitaciju za bokeljsku magiju? Sudeći po ponudi, Crna Gora je spremna za "splashdown“.

Verujemo da je pogled ka Mesecu fenomenalan, ali verujte nam – zalazak sunca u Boki je ipak malo "topliji“.