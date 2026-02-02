Slušaj vest

Kod nje kvalitet može da se dobije po niskoj ceni što njene mnoge i stalne mušterije i te kako znaju. Većina se nekad stidela da uđe u radnju polovne odeće a sad su počeli da dolaze i mladi - tinejdžeri, koji kad vide da u radnji jedne farmerke koštaju i po 5.000 i više shvate koliko im se isplati da pazare polovnu robu koja je kao nova.

Među tom robom ima i ozbiljno firmirane pa mušterije mogu lepo da se udese po niskoj ceni. Vesna ističe pre svega da je njena roba kvalitetna i od prirodnih materijala što je za nju najvažnije.

Tako je bilo kupaca koji su još pre 7 godina kod nje kupili, recimo, jaknu koju i dan-danas nose jer je kvalitetna pa svrate da joj to i kažu i usput pogledaju ima li još šta povoljno što im se sviđa.

Vesnina radnja s polovnom garderobom u Obrenovcu

I u današnje vreme jedinstveni komadi i ekonomične cene sve više privlače potrošače da kupuju u radnjama polovne garderobe u kojima mogu da pronađu originalne komade po dobrim cenama.

Vesna kaže i da mnogi mlađi kupci prosto ne razlikuju šta je pamuk ili drugi prirodni materijal od nekog veštačkog što je njoj, kao ranijim generacijama, veoma čudno pa onda, veli, ima problem da im objasni šta je to.

Neki se stide pa dolaze kad se smrkne

Vesna veli i da se kupci danas manje stide da pazare u radnji s polovnom garderobom nego pre 10 godina ali da i danas ima mušterija koje čekaju mrak da dođu da pogledaju šta bi mogli da kupe?!

Za razliku od nas, stranci naveliko kupuju u sekend hend radnjama, što zbog cena što zbog ekologije jer su pre svega protivnici tolikog bacanja odeće čim joj prođe moda. S druge strane, tekstilna industrija troši na desetine i stotine litara vode u proizvodnji samo jednog para farmerki što je prosto suludo u situaciji kad se planeta toliko već zagađuje.

Vesna je ispričala i kako joj je pre neki dan ušla u radnju jedna Šveđanka, inače profesorka švedskog, udata za Obrenovčanina s kojim zajedno živi u toj skandinavskoj zemlji i prosto se oduševila komadima koji se nude.