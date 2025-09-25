KUPILA KORIŠĆENU SUKNJU ZA MANJE OD 500 DINARA, PA SE ŠOKIRALA! Podelila fotografiju "ulova", komentari se samo nizali: "Nisam imala predstavu ČIJA JE!" FOTO
Novi dan, novo senzacionalno otkriće među prašnjavim policama polovne odeće. Kupovina polovne robe, odnosno robe iz druge ruke, brzo raste poslednjih pet godina. Tako se skoro svakodnevno dešava da neko pronađe nešto nesvakidašnje — što po izgledu, ceni, ali najčešće po vrednosti!
To je pošlo za rukom i jednoj devojci koja je kupila luksuznu suknju za samo 4 evra (oko 470 dinara) za koju se ispostavilo da vredi najmanje 2.000 evra!
Priča se brzo proširila internetom, prilikom čega je objava na "Reditu" prikupila hiljade komentara i još više oduševljenih reakcija.
Otkriće u prodavnici polovne robe
Korisnik, poznat kao u/sarabellproductions, podelila je fotografiju suknje kupljene u prodavnici Goodwill. Plaćena cena je bila samo četiri evra, dok je originalna cena otkrila da vredi čak 2.689 dolara. Suknja je bila od luksuzne marke Cult Gaia, poznatog brenda iz Los Anđelesa koji je poslednjih godina stekao sledbenike na pistama i među poznatim ličnostima.
Komad srednje dužine, ukrašen metalnim detaljima, izgledao je u besprekornom stanju, sa još uvek pričvršćenom etiketom za nepovrat novca.
Izgleda kao da artikal nikada nije nošen i, iz nekog razloga, završio je u prodavnici polovne robe.
- Bila sam zaista šokirana kada sam videla originalnu cenu - napisala je autorka objave, dodajući da nikada nije zamišljala da će naići na tako povoljnu cenu.
Oduševljene reakcije i slične priče
Vest je brzo privukla pažnju zajednice, dobivši preko tri hiljade glasova i stotine komentara. Mnogi korisnici su izrazili divljenje zbog svoje sreće, dok su drugi podelili lična iskustva sa sličnim kupovinama. Jedna žena je, na primer, ispričala kako je pronašla Frye torbu u prodavnici polovne robe, a zatim je vratila Nordstrom-u, dobivši kredit u prodavnici. Druga osoba je pohvalila elegantni metalni ukras na suknji, nazivajući ga "zaista posebnim" komadom.
Priče o pronalascima u prodavnicama polovne robe su česte, ali svaki put generišu talas kolektivnog uzbuđenja. Ove epizode pokazuju kako oštro oko i prstohvat sreće mogu pretvoriti jednostavnu šetnju kroz prolaze u nezaboravan trenutak.
Kako je istakla Sara, za nju, ovaj predmet ne predstavlja samo finansijsku investiciju, već i dokaz kako svet mode može da priredi neočekivana iznenađenja.
Kurir.rs/forumagricolturasociale