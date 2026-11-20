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Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede proglasila je Jagodinu sa naseljenim mestima Vinorača, Trnava i Voljavče zaraženim područjem zbog pojave atipične kuge živine. Do daljeg je zabranjena prodaja i izlaganje žive živine, kao i promet priplodnih jaja.

Zbog pojave atipične kuge živine, Jagodina sa naseljenim mestima Vinorača, Trnava i Voljavče, proglašena je zaraženim područjem, a okolna naselja ugroženim, na osnovu rešenja Uprave za veterinu od 18. novembra.

Na svim pijacama u Jagodini do daljeg je zabranjena prodaja i izlaganje žive živine. Takođe, zabranjeno je održavanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja. Zabranjen je i promet priplodnih jaja.

Prodaja svežeg mesa živine i konzumnih jaja sa gazdinstava iz zaraženog i ugroženog područja dozvoljena je samo uz propisanu veterinarsku dokumentaciju i oznaku zdravstvene ispravnosti.

Meso živine i proizvodi od mesa mogu se prodavati isključivo u registrovanim objektima, ako potiču iz odobrenih klanica.

Na ulazima i izlazima sa pijaca postavljene su dezinfekcione barijere, preko kojih moraju da pređu svi prodavci, kupci i vozila.

Zabranjeno je i odlaganje uginule živine i životinjskog otpada u kontejnere za komunalni otpad i na javne površine.

Mere se sprovode radi sprečavanja širenja zarazne bolesti, a nadzor obavljaju nadležne inspekcije.