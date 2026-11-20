Kuga živine pojavila se u ovom gradu u Srbiji: Zabranjena prodaja do daljeg, uvedene posebne mere i postavljene barijere
- Jagodina sa Vinoračom, Trnavom i Voljavčem proglašena je zaraženim područjem zbog atipične kuge živine, a okolna naselja su ugrožena.
- Do daljeg su zabranjeni prodaja i izlaganje žive živine, sajmovi i promet priplodnih jaja, uz obavezne dezinfekcione barijere na pijacama.
Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede proglasila je Jagodinu sa naseljenim mestima Vinorača, Trnava i Voljavče zaraženim područjem zbog pojave atipične kuge živine. Do daljeg je zabranjena prodaja i izlaganje žive živine, kao i promet priplodnih jaja.
Zbog pojave atipične kuge živine, Jagodina sa naseljenim mestima Vinorača, Trnava i Voljavče, proglašena je zaraženim područjem, a okolna naselja ugroženim, na osnovu rešenja Uprave za veterinu od 18. novembra.
Na svim pijacama u Jagodini do daljeg je zabranjena prodaja i izlaganje žive živine. Takođe, zabranjeno je održavanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja. Zabranjen je i promet priplodnih jaja.
Prodaja svežeg mesa živine i konzumnih jaja sa gazdinstava iz zaraženog i ugroženog područja dozvoljena je samo uz propisanu veterinarsku dokumentaciju i oznaku zdravstvene ispravnosti.
Meso živine i proizvodi od mesa mogu se prodavati isključivo u registrovanim objektima, ako potiču iz odobrenih klanica.
Na ulazima i izlazima sa pijaca postavljene su dezinfekcione barijere, preko kojih moraju da pređu svi prodavci, kupci i vozila.
Zabranjeno je i odlaganje uginule živine i životinjskog otpada u kontejnere za komunalni otpad i na javne površine.
Mere se sprovode radi sprečavanja širenja zarazne bolesti, a nadzor obavljaju nadležne inspekcije.
Kurir.rs/Blic